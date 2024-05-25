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Ягеллония впервые за свою 104-летнюю историю стала чемпионом Польши

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Историческое достижение команды

Ягеллония впервые за свою 104-летнюю историю стала чемпионом Польши

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ягеллония" стала чемпионом Польши сезона-2023/24.

В заключительном туре чемпионата команда из Белостока разгромно обыграла "Варту" со счётом 3:0.

По итогам сезона "Ягеллония" набрала столько же очков (63), как и вроцлавский "Шлёнск", но обогнала своего конкурента по дополнительным показателям.

Это первый титул "Ягеллонии" в Экстраклассе за весь период своей 104-летней истории.

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чемпионат Польши Ягеллония (Белосток)
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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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