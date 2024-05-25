Ягеллония впервые за свою 104-летнюю историю стала чемпионом Польши

"Ягеллония" стала чемпионом Польши сезона-2023/24.

В заключительном туре чемпионата команда из Белостока разгромно обыграла "Варту" со счётом 3:0.

По итогам сезона "Ягеллония" набрала столько же очков (63), как и вроцлавский "Шлёнск", но обогнала своего конкурента по дополнительным показателям.

Это первый титул "Ягеллонии" в Экстраклассе за весь период своей 104-летней истории.