Ягеллония впервые за свою 104-летнюю историю стала чемпионом Польши
Историческое достижение команды
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ягеллония" стала чемпионом Польши сезона-2023/24.
В заключительном туре чемпионата команда из Белостока разгромно обыграла "Варту" со счётом 3:0.
По итогам сезона "Ягеллония" набрала столько же очков (63), как и вроцлавский "Шлёнск", но обогнала своего конкурента по дополнительным показателям.
Это первый титул "Ягеллонии" в Экстраклассе за весь период своей 104-летней истории.
OSTATNIA tabela w tym sezonie ‼️???? Zadowoleni? pic.twitter.com/6GFxvhyunU— PKO BP Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) May 25, 2024
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Источник:Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
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