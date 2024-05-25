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Бывший клуб Реброва и Ярмоленко во второй раз в истории выиграл Лигу чемпионов Азии

Общие новости
Обновлено

Команда из ОАЭ одержала уверенную победу в ответном матче

Бывший клуб Реброва и Ярмоленко во второй раз в истории выиграл Лигу чемпионов Азии

Al Ain FC | Instagram

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Две недели назад "фиолетово-белые" уступили в Японии "Йокогама Маринос", 1:2. Гости открыли счет уже на 12-й минуте и еще до перерыва могли удвоить преимущество, но второй мяч забили из офсайда.

Сегодня состоялся ответный матч и подопечные легендарного Эрнана Креспо разгромили соперника дома со счетом 5:1. Рахими оформил дубль и отдал ассист, а в конце первого тайма японский клуб остался в меньшинстве.

Впервые "Аль-Айн" выиграл ЛЧ АФК 21 год назад, одолев в финале тайский "Полис Теро" (2:0, 0:1).

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Andrumas (Düsseldorf)
25.05.2024 в 23:06
Подождите, так сильнейшая лига это Саудовской Аравии, с каждого утюга об этом говорят, а до финала никто не дошел?:)))) Состав у Аль Айна более чем скромный, но 2 денежных мешка они выбросили по дороге к финалу
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Комментарии 1
Andrumas (Düsseldorf)
25.05.2024 в 23:06
Подождите, так сильнейшая лига это Саудовской Аравии, с каждого утюга об этом говорят, а до финала никто не дошел?:)))) Состав у Аль Айна более чем скромный, но 2 денежных мешка они выбросили по дороге к финалу
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0
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