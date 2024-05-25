Бывший клуб Реброва и Ярмоленко во второй раз в истории выиграл Лигу чемпионов Азии

Две недели назад "фиолетово-белые" уступили в Японии "Йокогама Маринос", 1:2. Гости открыли счет уже на 12-й минуте и еще до перерыва могли удвоить преимущество, но второй мяч забили из офсайда.

Сегодня состоялся ответный матч и подопечные легендарного Эрнана Креспо разгромили соперника дома со счетом 5:1. Рахими оформил дубль и отдал ассист, а в конце первого тайма японский клуб остался в меньшинстве.

Впервые "Аль-Айн" выиграл ЛЧ АФК 21 год назад, одолев в финале тайский "Полис Теро" (2:0, 0:1).