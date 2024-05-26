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Довбик и Лунин в компании Зиркзе и Гирасси. Игроки топ-чемпионатов, которые удивили в сезоне 2023/2024

Общие новости
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За ними охотятся многие топ-команды Европы

Довбик и Лунин в компании Зиркзе и Гирасси. Игроки топ-чемпионатов, которые удивили в сезоне 2023/2024

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Юлия Охрименко Автор UA-Футбол
Новина українською

Как и все предыдущие сезоны, уходящий 2023/2024 может похвастаться игроками, которые неожиданно, а некоторые прогнозируемо ярко прошли всю дистанцию и удивили футбольный мир. Предлагаем вашему вниманию десятку футболистов-открытий мощного, а где-то и непредсказуемого сезона.

Нико Уильямс

("Атлетик Бильбао")

Воспитанник "Атлетик Бильбао" дебютировал в Ла Лиге в 18 лет и девять месяцев в матче против "Вальядолида" (апрель 2021 год). В сезоне 2021/2022 полузащитник закрепился в основной команде, выходя на замены. Но результативными действиями не отличился. Однако на старте сезона 2023/2024 Нико расцвел и творит историю клуба на пару с родным старшим братом Иньяки Уильямсом. Чего стоит только матч с "Барселоной" (1/4 Кубка Короля, 24.01.2024). Нико вышел в стартовом составе. К 90-й минуте на табло красовался счет 2:2. В дополнительные два овертайма судьбу матча решили два брата. Иньяки, который за несколько дней до матча вернулся с Кубка Африки (выступает за сборную Ганы), вышел на 62-й минуте и на 105+2 забил гол в ворота "Барсы". На 120+1 точку поставил Нико после передачи брата.

21-летний Нико сегодня выглядит даже лучше, чем его старший брат, который уже давно считается лидером команды. Уильямс-младший обладает отличной техникой, высоким футбольным интеллектом, скоростью, умением отдать результативный пас. Недаром Нико занял в сезоне 2023/2024 второе место в Ла Лиге среди ассистентов, обогнав Яна Коуто ("Жирона"), Яга Аспаса ("Сельта"), Рафинью ("Барселона"), Савио "Жирона"), Вальверде ("Реал Мадрид").

На смелый, результативный, иногда даже дерзкий футбол 21-летнего Уильямса обратили внимание многие топ-клубы Европы. Одни из главных претендентов - "Реал Мадрид" и "Барселона".

Трансферная стоимость футболиста взлетела с 30 млн евро (13 июля 2023 год) до 50 млн евро (22 декабря 2023 год).

Довбик и Лунин в компании Зиркзе и Гирасси. Игроки топ-чемпионатов, которые удивили в сезоне 2023/2024 - изображение 1

Сантьяго Хименес

("Фейеноорд")

Европейская футбольная карьера Сантьяго стартовала в 2022 году, когда "Фейеноорд" купил футболиста у мексиканского "Крус Асуль". До переезда в Нидерланды Хименес забивал максимум семь голов за сезон. В первый европейский год нападающий отличился 15-ю голами в Эредивизи. А в сезоне 2023/2024 Хименес наколотил 23 гола и отдал шесть ассистов в 30-ти матчах чемпионата Нидерландов.

Невероятно выносливый, скоростной, король верховых единоборств, цепкий футболист - один из главных кандидатов пополнить состав "Наполи" (вместо Виктора Осимхена). Не против получить голевую машину "Фейеноорда" и английский "Тоттенхэм".

Довбик и Лунин в компании Зиркзе и Гирасси. Игроки топ-чемпионатов, которые удивили в сезоне 2023/2024 - изображение 2

Джошуа Зиркзе

("Болонья")

Нидерландский нападающий успел поиграть за молодежные команды "Фейеноорда"и "Баварии". В 18 лет дебютировал в Бундеслиге. Выходя на замену, молодой футболист обычно забивал. Но место в основе так и не получил. Чаще играл за вторую команду "Баварии". Через три года игрока купила "Парма" и отдала в аренду в "Андерлехт", где за сезон 2021/2022 парень отличился 16-ю голами и девятью ассистами. Летом 2022 года Джошуа купила "Болонья". Первый сезон в Италии прошел так же средненько.

К старту сезона 2023/2024 Зиркзе адаптировался к итальянскому футболу и неожиданно для всех стал ключевым игроком команды Тиагу Мотты. Скоростной нападающий успевает отработать на обеих флангах, в центре и в штрафной соперника. Мотта отдал футболисту роль свободного художника и не ошибся. Зиркзе завершил сезон лучшим бомбардиром "Болоньи" и кандидатом в топ-клубы Европы. "Бавария". "Милан", Ювентус" уже стоят в очереди за молодым открытием сезона 2023/2024.

Трансферная стоимость Зиркзе взлетела с девяти млн евро (15 июня 2023) до 40 млн евро (12 марта 2024).

Довбик и Лунин в компании Зиркзе и Гирасси. Игроки топ-чемпионатов, которые удивили в сезоне 2023/2024 - изображение 3

Риккардо Калафьори

("Болонья")

Воспитанник итальянской "Ромы" не выделялся среди молодых футболистов, где бы не играл ("Рома", "Базель"). Оказавшись в "Болонье" под руководством Мотты, Риккардо раскрылся в полной мере. Оказалось, что Калафьори может выполнять не только роль центрального защитника. Футболист постоянно обостряет атакующие действия команды.

Уверенный, отлично читающий игру, техничный защитник в нынешнем сезоне стал еще и одним из лучших плеймейкеров "Болоньи". А если учесть, что у Риккардо есть опыт выступлений левым защитником, за ним точно будут охотиться многие топ-клубы Европы. Главное - не расслабляться и продолжать прогрессировать.

Трансферная стоимость 22-летнего футболиста выросла с 13 млн евро (23 декабря 2023) до 25 млн евро (12 марта 2024).

Довбик и Лунин в компании Зиркзе и Гирасси. Игроки топ-чемпионатов, которые удивили в сезоне 2023/2024 - изображение 4

Серу Гирасси

("Штутгарт")

Гирасси впервые за всю свою профессиональную карьеру футболиста громко ворвался в списки лучших бомбардиров и стал открытием сезона 2023/2024. И это при том, что футболисту уже 28 лет.

До 2022 года Гирасси выступал за французские и немецкие команды. В его карьере есть опыт работы и во Второй Бундеслиге (2018/2019, "Кельн"). В 2019 году Гирасси отправился во французский "Амьен". По итогам сезона 2019/2020 Гирасси с "Амьеном" вылетели из Лиги 1. Футболист оказался во Втором дивизионе теперь уже Франции. Правда, сыграв всего один матч на старте сезона, Серу ушел в "Ренн". Гирасси забивал, но недостаточно. Поэтому "Ренн" отдал футболиста в аренду в "Штутгарт". Первый сезон в Бундеслиге гвинеец провел также серенько. В апреле 2023 года получил нового главного тренера - молодого Себастьяна Хенессе. Уже на старте сезона команда показала кардинальные изменения в лучшую сторону. Преобразился и Гирасси. Футболиста, можно сказать, прорвало. До октября 2023 года Серу записал в свой актив три дубля и два хет-трика.

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Оказалось, что нападающий обладает не только хорошей скоростью и умением забивать правой. Гирасси - хитрый форвард (в хорошем смысле ). Нападающий забивает в тот момент, когда никто не ожидает от него удара в сторону ворот соперника. Или, продвигая мяч, может неожиданно изменить направление не один раз, запутывая соперников и освобождая пространство для удара. Правша-Гирасси сумел и левой забить два гола.

Гирасси никогда не забивал много голов. В сезоне 2022/2023 форвард отметился 11-ю голами за "Штутгарт" (был его личный рекорд). В нынешнем сезоне Гирасси превзошел все ожидания. 28 голов, второй бомбардир Бундеслиги (уступил лишь Гарри Кейну).

"Штутгарт" вряд ли будет готов продать Серу Гирасси, учитывая, что в следующем сезоне команду ждет Лига чемпионов. Но желание "Штутгарта" никак не влияет на трансферную стоимость футболиста, которая с 14 млн евро (22 июня 2023) взлетела до 40 млн евро (14 декабря 2023).

Довбик и Лунин в компании Зиркзе и Гирасси. Игроки топ-чемпионатов, которые удивили в сезоне 2023/2024 - изображение 5

Андрей Лунин

("Реал Мадрид")

В 19 лет Лунин попрощался с ФК "Днепр" и отправился покорять Испанию. Было ясно, что за место в основе молодому голкиперу надо будет бороться. Но не такой же длительный период! Волнение нарастало с каждым сезоном. За пять лет Андрей успел поиграть в аренде даже в Сегунде. Вернувшись в "Реал Мадрид", время от времени Лунин выходил в составе "сливочных". Кто-то советовал голкиперу уйти в очередную аренду, кто-то - набраться терпения и ждать своего шанса.

Вся футбольная Европа знала, что в "Реале" на скамейке запасных сидит молодой талантливый голкипер. Но никто не мог увидеть, насколько он классный из-за слишком маленькой игровой практики в официальных матчах.

В феврале 2023 года во время Клубного чемпионата мира Лунин провел все матчи на поле и показал свой высокий уровень. Справедливости ради, следует отметить. что даже не имея постоянной игровой практики, Лунин прогрессировал благодаря своему трудолюбию и желанию учиться.

Летом 2023 года Тибо Куртуа получил травму. "Реал" взял в аренду Кепу Аррисабалагу у "Челси". Удивлению не было предела. Но так решил Анчелотти.

Андрей редко выходил играть. Но каждый его выход сопровождался аплодисментами болельщиков. И было за что. Лунин демонстрировал чудеса, спасая команду от поражений. Болельщики не выдержали и потребовали от Анчелотти отправить Кепу, который не демонстрировал уверенность, на скамейку и отдать место основного голкипера (до восстановления Куртуа) Лунину. Таким образом Лунин получил шанс. И воспользовался им голкипер на все сто процентов.

"Лунин всем доказал, что он надежный, уверенный голкипер. Только благодаря Андрею наша команда отлично проводит сезон в Ла Лиге и Лиге чемпионов", - сказал Карло Анчелотти в мае 2024 года.

На 25 мая в статистике Андрея Лунина 31 матч (во всех турнирах), из них 12 - сухих.

Уже весной топ-клубы Европы выстроились в очередь для проведения переговоров по трансферу Андрея Лунина. Последнее слово за нашим голкипером после финала Лиги чемпионов.

Трансферная стоимость Лунина в декабре 2023 года составляла восемь млн евро. Сегодня "Реал" готов продать голкипера за 40 млн евро (при условии, что трансфер состоится).

Довбик и Лунин в компании Зиркзе и Гирасси. Игроки топ-чемпионатов, которые удивили в сезоне 2023/2024 - изображение 6

Альваро Вальес

("Лас Пальмас")

26-летний голкипер проводит свой первый сезон в Ла Лиге. Но как! Вратарь "Лас Пальмас" мощно заявил о себе и взлетел в десятку лучших по предотвращению забитых мячей. Оказалось, что Вальес отвечает всем требованиям современного футбола: хорош на ленточке, играет ногами, его точные передачи партнерам часто разгоняют атаки.

В марте 2024 года "Реал Мадрид" рассматривал возможность подписания голкипера, в случае ухода Андрея Лунина.

Уоррен Заир-Эмери

(ПСЖ)

Еще в прошлом сезоне Уоррен учился премудростям футбола у Месси, а после бежал на уроки в школу. И тем не менее, этот мальчишка выходил на поле в составе ПСЖ не только в матчах Лиги 1, а и Лиги чемпионов.

Талантливый юноша восхищал качествами футболиста весь тренерский штаб парижан. Конечно, Уоррену не хватало опыта, однако футболист демонстрировал уверенность и стойкость, играя даже против Кингсли Комана в Лиге чемпионов.

Летом 2023 года в ПСЖ пришел Луис Энрике. Уоррен быстро адаптировался к футболу испанского специалиста. Если раньше Заир-Эмери бегал по всему полю, являлся связующим звеном между линиями защиты и атаки, демонстрировал высокую скорость и продвижение мяча вперед, то в нынешнем сезоне Энрике раскрыл в Уоррене еще и отличного ассистента.

27 июля 2023 года трансферная стоимость футболиста составляла 20 млн евро, 18 декабря 2023 года - 60 млн евро.

Довбик и Лунин в компании Зиркзе и Гирасси. Игроки топ-чемпионатов, которые удивили в сезоне 2023/2024 - изображение 7

Артем Довбик

("Жирона")

Украинский футболист бесспорно считается открытием сезона 2023/2024 в Ла Лиге. Артем очень легко адаптировался в "Жироне" и ярко ворвался в гонку бомбардиров Ла Лиги. Сезон Артем завершил лучшим бомбардиром Ла Лиги и обладателем трофея Пичичи - 24 забитых мяча и восемь ассистов. Опередил Довбик Алесандера Серлота, Джуда Беллингэма, Роберта Левандовски, Антуана Гризманна, Жуниора Винисиуса. Наш форвард, безусловно, открытие сезона Ла Лиги и европейского футбола, за которым уже выстроилась очередь желающих приобрести украинца.

Если бы "Жирона" не приобрела Артема Довбика, клуб имел бы гораздо меньше шансов на такой успех в Ла Лиге и на путевку в Лигу чемпионов.

Трансферная стоимость Довбика увеличилась с 15 млн евро (июнь 2023) до 30 млн евро (март 2024).

Довбик и Лунин в компании Зиркзе и Гирасси. Игроки топ-чемпионатов, которые удивили в сезоне 2023/2024 - изображение 8

Йохан Бакайоко

(ПСВ)

21-летний вингер ПСВ заставил в нынешнем сезоне задуматься о его трансфере многие клубы Европы. В ПСВ Йохан с 2019 года. Но лишь зимой 2022 года футболист дебютировал в Эредивизи. До нынешнего сезона Бакайоко отмечался 1-5 голами. В сезоне 2023/2024 футболист три раза получал приз лучшего молодого таланта в чемпионате Нидерландов, один раз - лучшего игрока месяца Эредивизи.

Скоростной, техничный, легкий, с хорошо поставленным ударом правый вингер забил 12 голов и отдал девять ассистов. Не удивительно, что большинство топ-клубов Европы, включая "Ливерпуль", "Баварию", ПСЖ и "Ювентус" готовы вступить в трансферную гонку за Йоханом Бакайоко.

Трансферная стоимость футболиста в декабре 2023 года составил 40 млн евро, при том, что еще в июне 2023 года Бакайоко стоил всего 10 млн евро.

Конечно, каждому из вышеперечисленных футболистов очень важно провести следующий сезон так же или лучше. В противном случае, можно будет попасть в список футболистов-одногодок.

Довбик и Лунин в компании Зиркзе и Гирасси. Игроки топ-чемпионатов, которые удивили в сезоне 2023/2024 - изображение 9

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Артем Довбик Серу Гирасси Андрей Лунин Джошуа Зиркзе Риккардо Калафиори Нико Уильямс Варрен Заир-Эмери Сантьяго Хименес
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