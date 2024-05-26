Довбик и Лунин в компании Зиркзе и Гирасси. Игроки топ-чемпионатов, которые удивили в сезоне 2023/2024

Как и все предыдущие сезоны, уходящий 2023/2024 может похвастаться игроками, которые неожиданно, а некоторые прогнозируемо ярко прошли всю дистанцию и удивили футбольный мир. Предлагаем вашему вниманию десятку футболистов-открытий мощного, а где-то и непредсказуемого сезона.

Нико Уильямс

("Атлетик Бильбао")

Воспитанник "Атлетик Бильбао" дебютировал в Ла Лиге в 18 лет и девять месяцев в матче против "Вальядолида" (апрель 2021 год). В сезоне 2021/2022 полузащитник закрепился в основной команде, выходя на замены. Но результативными действиями не отличился. Однако на старте сезона 2023/2024 Нико расцвел и творит историю клуба на пару с родным старшим братом Иньяки Уильямсом. Чего стоит только матч с "Барселоной" (1/4 Кубка Короля, 24.01.2024). Нико вышел в стартовом составе. К 90-й минуте на табло красовался счет 2:2. В дополнительные два овертайма судьбу матча решили два брата. Иньяки, который за несколько дней до матча вернулся с Кубка Африки (выступает за сборную Ганы), вышел на 62-й минуте и на 105+2 забил гол в ворота "Барсы". На 120+1 точку поставил Нико после передачи брата.

21-летний Нико сегодня выглядит даже лучше, чем его старший брат, который уже давно считается лидером команды. Уильямс-младший обладает отличной техникой, высоким футбольным интеллектом, скоростью, умением отдать результативный пас. Недаром Нико занял в сезоне 2023/2024 второе место в Ла Лиге среди ассистентов, обогнав Яна Коуто ("Жирона"), Яга Аспаса ("Сельта"), Рафинью ("Барселона"), Савио "Жирона"), Вальверде ("Реал Мадрид").

На смелый, результативный, иногда даже дерзкий футбол 21-летнего Уильямса обратили внимание многие топ-клубы Европы. Одни из главных претендентов - "Реал Мадрид" и "Барселона".

Трансферная стоимость футболиста взлетела с 30 млн евро (13 июля 2023 год) до 50 млн евро (22 декабря 2023 год).

Сантьяго Хименес

("Фейеноорд")

Европейская футбольная карьера Сантьяго стартовала в 2022 году, когда "Фейеноорд" купил футболиста у мексиканского "Крус Асуль". До переезда в Нидерланды Хименес забивал максимум семь голов за сезон. В первый европейский год нападающий отличился 15-ю голами в Эредивизи. А в сезоне 2023/2024 Хименес наколотил 23 гола и отдал шесть ассистов в 30-ти матчах чемпионата Нидерландов.

Невероятно выносливый, скоростной, король верховых единоборств, цепкий футболист - один из главных кандидатов пополнить состав "Наполи" (вместо Виктора Осимхена). Не против получить голевую машину "Фейеноорда" и английский "Тоттенхэм".

Джошуа Зиркзе

("Болонья")

Нидерландский нападающий успел поиграть за молодежные команды "Фейеноорда"и "Баварии". В 18 лет дебютировал в Бундеслиге. Выходя на замену, молодой футболист обычно забивал. Но место в основе так и не получил. Чаще играл за вторую команду "Баварии". Через три года игрока купила "Парма" и отдала в аренду в "Андерлехт", где за сезон 2021/2022 парень отличился 16-ю голами и девятью ассистами. Летом 2022 года Джошуа купила "Болонья". Первый сезон в Италии прошел так же средненько.

К старту сезона 2023/2024 Зиркзе адаптировался к итальянскому футболу и неожиданно для всех стал ключевым игроком команды Тиагу Мотты. Скоростной нападающий успевает отработать на обеих флангах, в центре и в штрафной соперника. Мотта отдал футболисту роль свободного художника и не ошибся. Зиркзе завершил сезон лучшим бомбардиром "Болоньи" и кандидатом в топ-клубы Европы. "Бавария". "Милан", Ювентус" уже стоят в очереди за молодым открытием сезона 2023/2024.

Трансферная стоимость Зиркзе взлетела с девяти млн евро (15 июня 2023) до 40 млн евро (12 марта 2024).

Риккардо Калафьори

("Болонья")

Воспитанник итальянской "Ромы" не выделялся среди молодых футболистов, где бы не играл ("Рома", "Базель"). Оказавшись в "Болонье" под руководством Мотты, Риккардо раскрылся в полной мере. Оказалось, что Калафьори может выполнять не только роль центрального защитника. Футболист постоянно обостряет атакующие действия команды.

Уверенный, отлично читающий игру, техничный защитник в нынешнем сезоне стал еще и одним из лучших плеймейкеров "Болоньи". А если учесть, что у Риккардо есть опыт выступлений левым защитником, за ним точно будут охотиться многие топ-клубы Европы. Главное - не расслабляться и продолжать прогрессировать.

Трансферная стоимость 22-летнего футболиста выросла с 13 млн евро (23 декабря 2023) до 25 млн евро (12 марта 2024).

Серу Гирасси

("Штутгарт")

Гирасси впервые за всю свою профессиональную карьеру футболиста громко ворвался в списки лучших бомбардиров и стал открытием сезона 2023/2024. И это при том, что футболисту уже 28 лет.

До 2022 года Гирасси выступал за французские и немецкие команды. В его карьере есть опыт работы и во Второй Бундеслиге (2018/2019, "Кельн"). В 2019 году Гирасси отправился во французский "Амьен". По итогам сезона 2019/2020 Гирасси с "Амьеном" вылетели из Лиги 1. Футболист оказался во Втором дивизионе теперь уже Франции. Правда, сыграв всего один матч на старте сезона, Серу ушел в "Ренн". Гирасси забивал, но недостаточно. Поэтому "Ренн" отдал футболиста в аренду в "Штутгарт". Первый сезон в Бундеслиге гвинеец провел также серенько. В апреле 2023 года получил нового главного тренера - молодого Себастьяна Хенессе. Уже на старте сезона команда показала кардинальные изменения в лучшую сторону. Преобразился и Гирасси. Футболиста, можно сказать, прорвало. До октября 2023 года Серу записал в свой актив три дубля и два хет-трика.

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Оказалось, что нападающий обладает не только хорошей скоростью и умением забивать правой. Гирасси - хитрый форвард (в хорошем смысле ). Нападающий забивает в тот момент, когда никто не ожидает от него удара в сторону ворот соперника. Или, продвигая мяч, может неожиданно изменить направление не один раз, запутывая соперников и освобождая пространство для удара. Правша-Гирасси сумел и левой забить два гола.

Гирасси никогда не забивал много голов. В сезоне 2022/2023 форвард отметился 11-ю голами за "Штутгарт" (был его личный рекорд). В нынешнем сезоне Гирасси превзошел все ожидания. 28 голов, второй бомбардир Бундеслиги (уступил лишь Гарри Кейну).

"Штутгарт" вряд ли будет готов продать Серу Гирасси, учитывая, что в следующем сезоне команду ждет Лига чемпионов. Но желание "Штутгарта" никак не влияет на трансферную стоимость футболиста, которая с 14 млн евро (22 июня 2023) взлетела до 40 млн евро (14 декабря 2023).

Андрей Лунин

("Реал Мадрид")

В 19 лет Лунин попрощался с ФК "Днепр" и отправился покорять Испанию. Было ясно, что за место в основе молодому голкиперу надо будет бороться. Но не такой же длительный период! Волнение нарастало с каждым сезоном. За пять лет Андрей успел поиграть в аренде даже в Сегунде. Вернувшись в "Реал Мадрид", время от времени Лунин выходил в составе "сливочных". Кто-то советовал голкиперу уйти в очередную аренду, кто-то - набраться терпения и ждать своего шанса.

Вся футбольная Европа знала, что в "Реале" на скамейке запасных сидит молодой талантливый голкипер. Но никто не мог увидеть, насколько он классный из-за слишком маленькой игровой практики в официальных матчах.

В феврале 2023 года во время Клубного чемпионата мира Лунин провел все матчи на поле и показал свой высокий уровень. Справедливости ради, следует отметить. что даже не имея постоянной игровой практики, Лунин прогрессировал благодаря своему трудолюбию и желанию учиться.

Летом 2023 года Тибо Куртуа получил травму. "Реал" взял в аренду Кепу Аррисабалагу у "Челси". Удивлению не было предела. Но так решил Анчелотти.

Андрей редко выходил играть. Но каждый его выход сопровождался аплодисментами болельщиков. И было за что. Лунин демонстрировал чудеса, спасая команду от поражений. Болельщики не выдержали и потребовали от Анчелотти отправить Кепу, который не демонстрировал уверенность, на скамейку и отдать место основного голкипера (до восстановления Куртуа) Лунину. Таким образом Лунин получил шанс. И воспользовался им голкипер на все сто процентов.

"Лунин всем доказал, что он надежный, уверенный голкипер. Только благодаря Андрею наша команда отлично проводит сезон в Ла Лиге и Лиге чемпионов", - сказал Карло Анчелотти в мае 2024 года.

На 25 мая в статистике Андрея Лунина 31 матч (во всех турнирах), из них 12 - сухих.

Уже весной топ-клубы Европы выстроились в очередь для проведения переговоров по трансферу Андрея Лунина. Последнее слово за нашим голкипером после финала Лиги чемпионов.

Трансферная стоимость Лунина в декабре 2023 года составляла восемь млн евро. Сегодня "Реал" готов продать голкипера за 40 млн евро (при условии, что трансфер состоится).

Альваро Вальес

("Лас Пальмас")

26-летний голкипер проводит свой первый сезон в Ла Лиге. Но как! Вратарь "Лас Пальмас" мощно заявил о себе и взлетел в десятку лучших по предотвращению забитых мячей. Оказалось, что Вальес отвечает всем требованиям современного футбола: хорош на ленточке, играет ногами, его точные передачи партнерам часто разгоняют атаки.

В марте 2024 года "Реал Мадрид" рассматривал возможность подписания голкипера, в случае ухода Андрея Лунина.

Уоррен Заир-Эмери

(ПСЖ)

Еще в прошлом сезоне Уоррен учился премудростям футбола у Месси, а после бежал на уроки в школу. И тем не менее, этот мальчишка выходил на поле в составе ПСЖ не только в матчах Лиги 1, а и Лиги чемпионов.

Талантливый юноша восхищал качествами футболиста весь тренерский штаб парижан. Конечно, Уоррену не хватало опыта, однако футболист демонстрировал уверенность и стойкость, играя даже против Кингсли Комана в Лиге чемпионов.

Летом 2023 года в ПСЖ пришел Луис Энрике. Уоррен быстро адаптировался к футболу испанского специалиста. Если раньше Заир-Эмери бегал по всему полю, являлся связующим звеном между линиями защиты и атаки, демонстрировал высокую скорость и продвижение мяча вперед, то в нынешнем сезоне Энрике раскрыл в Уоррене еще и отличного ассистента.

27 июля 2023 года трансферная стоимость футболиста составляла 20 млн евро, 18 декабря 2023 года - 60 млн евро.

Артем Довбик

("Жирона")

Украинский футболист бесспорно считается открытием сезона 2023/2024 в Ла Лиге. Артем очень легко адаптировался в "Жироне" и ярко ворвался в гонку бомбардиров Ла Лиги. Сезон Артем завершил лучшим бомбардиром Ла Лиги и обладателем трофея Пичичи - 24 забитых мяча и восемь ассистов. Опередил Довбик Алесандера Серлота, Джуда Беллингэма, Роберта Левандовски, Антуана Гризманна, Жуниора Винисиуса. Наш форвард, безусловно, открытие сезона Ла Лиги и европейского футбола, за которым уже выстроилась очередь желающих приобрести украинца.

Если бы "Жирона" не приобрела Артема Довбика, клуб имел бы гораздо меньше шансов на такой успех в Ла Лиге и на путевку в Лигу чемпионов.

Трансферная стоимость Довбика увеличилась с 15 млн евро (июнь 2023) до 30 млн евро (март 2024).

Йохан Бакайоко

(ПСВ)

21-летний вингер ПСВ заставил в нынешнем сезоне задуматься о его трансфере многие клубы Европы. В ПСВ Йохан с 2019 года. Но лишь зимой 2022 года футболист дебютировал в Эредивизи. До нынешнего сезона Бакайоко отмечался 1-5 голами. В сезоне 2023/2024 футболист три раза получал приз лучшего молодого таланта в чемпионате Нидерландов, один раз - лучшего игрока месяца Эредивизи.

Скоростной, техничный, легкий, с хорошо поставленным ударом правый вингер забил 12 голов и отдал девять ассистов. Не удивительно, что большинство топ-клубов Европы, включая "Ливерпуль", "Баварию", ПСЖ и "Ювентус" готовы вступить в трансферную гонку за Йоханом Бакайоко.

Трансферная стоимость футболиста в декабре 2023 года составил 40 млн евро, при том, что еще в июне 2023 года Бакайоко стоил всего 10 млн евро.

Конечно, каждому из вышеперечисленных футболистов очень важно провести следующий сезон так же или лучше. В противном случае, можно будет попасть в список футболистов-одногодок.