Каирский Аль-Ахли выиграл четвертую Лигу чемпионов Африки за последние 5 лет
В главном турнире континента есть свой гегемон
Фото: Reuters
"Красные дьяволы" в решающем противостоянии одолели тунисский "Эсперанс" по итогам двух матчей (1:0, 0:0). Судьбу дуэли решил автогол. С сезона 2019/20 египетский гранд забрал уже четвертый континентальный трофей.
Всего на счету "Аль-Ахли" 12 кубков в 17 финалах. 5 раз турнир выигрывал другой каирский коллектив – "Замалек". Столько же побеждал ТП "Мазембе", который представляет ДР Конго.
Для "Эсперанса" это был 13-й финал. Аналогичное количество у "Замалека". Это второй показатель среди всех участников ЛЧ КАФ в истории соревнования.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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