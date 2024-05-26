Каирский Аль-Ахли выиграл четвертую Лигу чемпионов Африки за последние 5 лет

"Красные дьяволы" в решающем противостоянии одолели тунисский "Эсперанс" по итогам двух матчей (1:0, 0:0). Судьбу дуэли решил автогол. С сезона 2019/20 египетский гранд забрал уже четвертый континентальный трофей.

Всего на счету "Аль-Ахли" 12 кубков в 17 финалах. 5 раз турнир выигрывал другой каирский коллектив – "Замалек". Столько же побеждал ТП "Мазембе", который представляет ДР Конго.

Для "Эсперанса" это был 13-й финал. Аналогичное количество у "Замалека". Это второй показатель среди всех участников ЛЧ КАФ в истории соревнования.

