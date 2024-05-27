Один пропущенный гол лишил Брондбю чемпионства Дании

Еще в середине мая на первое место местной Суперлиги претендовали 4 команды. После потерь очков "Норшелланн" и "Копенгаген" выбыли из гонки. В последнем туре все зависело от результатов "Брондбю" и "Мидтьюлланна".

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Первый тайм. "Брондбю" играет вничью и набирает в режиме онлайн 63 балла, "Мидтьюлланн" уступает 0:2, в активе команды – 62 пункта.

В итоге "ребята из западных окраин" не удержали ничью и проиграли 2:3, а "волки" избежали поражения и сыграли 3:3. В случае одинакового количества очков все решала бы разница мячей и у "Брондбю" она лучше.