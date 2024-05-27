Месси снялся в проморолике голливудского фильма
Лионель снялся в рекламном видео
Getty Images / Global Images Ukraine
Легендарный игрок "Интера" из Майами Лионель Месси снялся в рекламном видео, которое анонсирует скорый релиз голливудского фильма "Плохие парни 4".
На коротком ролике футболист подходит к мячу и бьет его ногой прямо в объектив камеры.
Love this video!!! Will Smith & Martin Laurence promoting Bad Boys 4 with Lionel Messi. pic.twitter.com/qJwfgiV1fe— Frank Khalid OBE (@FrankKhalidUK) May 27, 2024
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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