  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Месси снялся в проморолике голливудского фильма

Общие новости

Лионель снялся в рекламном видео

Месси снялся в проморолике голливудского фильма

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Легендарный игрок "Интера" из Майами Лионель Месси снялся в рекламном видео, которое анонсирует скорый релиз голливудского фильма "Плохие парни 4".

На коротком ролике футболист подходит к мячу и бьет его ногой прямо в объектив камеры.

По теме
yellow-arrow
Жирона проявляет интерес к капитану пражской Спарты
yellow-arrow
Лотар Маттеус: Для меня Гюндоган будет на скамейке запасных на чемпионате Европы
yellow-arrow
Сенсационный новый тренер и трансферы Полесья, Довбик - лучший бомбардир Ла Лиги, соперники Динамо в квалификации ЛЧ. Главные новости за 26 мая
Лионель Месси Интер Майами
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости