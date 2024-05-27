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Шевченко: Нас ждет очень интересное футбольное лето

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Глава УАФ - об окончании сезона УПЛ и большом футбольном лете 2024 года

Шевченко: Нас ждет очень интересное футбольное лето

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко принял участие в матче Diplomatic Football Cup. После матча легенда украинского футбола поделился своими впечатлениями от события.

"Моя роль в матче - это роль амбассадора. В принципе это то, кем я являюсь - амбассадором United24, представителем Украины. Сегодня был дипломатический матч, очень приятно, что "Полесье" предложило такой формат, организовало такой матч. Очень приятно, что на такой матч приехала именно команда итальянцев, я имею очень хорошие отношения с Италией.

Думаю, что организация таких матчей только укрепит отношения между Украиной и Италией. Еще раз хочу поблагодарить "Полесье" и владельца клуба Геннадия Буткевича за организацию такого очень важного матча. Очень важно, что закончился чемпионат, завершился кубок. Но даже в состоянии войны у нас продолжается футбол, мы показываем всем пример всем странам.

Шевченко также прокомментировал окончание сезона Украинской Премьер-лиги и большое футбольное лето 2024 года.

Я буквально недавно был на саммите United24, на конгрессе ФИФА и все спрашивают, играем ли мы в футбол. Это наша большая победа, потому что в футбол в Украине не только играют, но я думаю, что нас ждет очень интересное футбольное лето: наша национальная команда стартует в групповом этапе чемпионата Европы, который будет проходить в Германии, выступать будет также наша юношеская команда, наша олимпийская команда.

Важно также, чтобы наши клубы показывали хороший футбол, а вы видите, какой была интрига в конце чемпионата. Поздравляю тех, кто получил путевку в еврокубки. Хочу пожелать им демонстрировать хороший результат, ведь это очки для Украины. И это - очень важно", - сказал Шевченко.

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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
27.05.2024 в 20:52
сократите слуг футбола дармоедов и уменьшите зарплаты --на войне столько не получают а они ходят под богом
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
27.05.2024 в 20:52
сократите слуг футбола дармоедов и уменьшите зарплаты --на войне столько не получают а они ходят под богом
Ответить
0
0

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