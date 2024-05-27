Шевченко: Нас ждет очень интересное футбольное лето

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко принял участие в матче Diplomatic Football Cup. После матча легенда украинского футбола поделился своими впечатлениями от события.

"Моя роль в матче - это роль амбассадора. В принципе это то, кем я являюсь - амбассадором United24, представителем Украины. Сегодня был дипломатический матч, очень приятно, что "Полесье" предложило такой формат, организовало такой матч. Очень приятно, что на такой матч приехала именно команда итальянцев, я имею очень хорошие отношения с Италией.

Думаю, что организация таких матчей только укрепит отношения между Украиной и Италией. Еще раз хочу поблагодарить "Полесье" и владельца клуба Геннадия Буткевича за организацию такого очень важного матча. Очень важно, что закончился чемпионат, завершился кубок. Но даже в состоянии войны у нас продолжается футбол, мы показываем всем пример всем странам.