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Роналду установил новый рекорд в Саудовской профессиональной лиге

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В этом сезоне в турнире игрок забил 35 мячей

Роналду установил новый рекорд в Саудовской профессиональной лиге

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Аль-Насру" Криштиану Роналду продолжает поражать в Саудовской профессиональной лиге, он установил новый рекорд.

39-летний португалец сегодня, 27 мая, забил два гола в ворота "Аль-Иттихад", помог "Аль-Насру" одержать победу со счетом 4:2.

Таким образом Роналду установил новый рекорд, забив 35 мячей в Саудовской профессиональной лиге в этом сезоне. Предыдущий - принадлежал марокканцу Абдерразаку Хамдаллаху (34 гола) в 2019 году.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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