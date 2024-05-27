Роналду установил новый рекорд в Саудовской профессиональной лиге
В этом сезоне в турнире игрок забил 35 мячей
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Аль-Насру" Криштиану Роналду продолжает поражать в Саудовской профессиональной лиге, он установил новый рекорд.
39-летний португалец сегодня, 27 мая, забил два гола в ворота "Аль-Иттихад", помог "Аль-Насру" одержать победу со счетом 4:2.
Таким образом Роналду установил новый рекорд, забив 35 мячей в Саудовской профессиональной лиге в этом сезоне. Предыдущий - принадлежал марокканцу Абдерразаку Хамдаллаху (34 гола) в 2019 году.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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