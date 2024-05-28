Лучшие в туре УПЛ, чистка в Полесье. Главные новости за 27-е мая

UA-Футбол собрал для своих читателей подборку главных новостей за понедельник, 27-е мая

В УПЛ подвели итоги тридцатого тура УПЛ – выбрали лучших игрока и тренера. Награда досталась представителям "Полесья" – Луиферу Эрнандесу и Сергею Щищенко. Напомним, что "Полесье" в тридцатом туре победило "Шахтер" и получило право в следующем сезоне представлять Украину в еврокубках – это будет Лига конференций, старт со второго квалификационного раунда.

Несколько игроков "Полесья" покинут команду. Это касается Дениса Бойко. Антона Кравченко, Ивана Петряка, Яссина Фортюне. Собственно, последние трое уже официально распрощались с житомирянами, а опытный голкипер Бойко только собирается это сделать. Отметим, что у "Полесья" происходит кадровая чистка в связи с приходом нового тренерского штаба, который был представлен накануне.

Продолжается сага с возможным переходом Артема Довбика в мадридский "Атлетико". Сообщается, что "матрасники" сделали предложение агентам украинского форварда, который стал лучшим бомбардиром Примеры в составе "Жироны". Однако сумма, которую мадридцы готовы заплатить за украинца его клубу, не устраивает боссов "Жироны". Поэтому о трансфере говорить слишком рано.

Полузащитник "Днепра-1" и сборной Украины Александр Пихаленок высказался о своем будущем. Футболист не подтвердил, но и не опроверг информацию о заинтересованности к нему со стороны донецкого "Шахтера". Пихаленок готов рассматривать любые предложения, если они будут выгодны ему и его текущему клубу. Ранее говорилось о том, что Пихаленком интересуется "Полесье". Конкретных предложений из-за рубежа у "Днепра-1" не было.

"Челси" определился с кандидатурой на должность главного тренера. Отметим, что должность стала вакантной после ухода из клуба аргентинца Маурисио Почеттино. "Челси" предметно интересуется наставником "Лестера" Энцо Мареской – боссы клуба уже вроде как вступили в переговорный процесс. Мареска привлекает владельцев "Челси" своей сосредоточенностью на позиционном футболе.

После успешного сезона в АПЛ, по итогам которого "Астон Вилла" квалифицировалась в Лигу чемпионов, бирмингемцы продлили контракт с главным тренером Унаи Эмери. Новое соглашение будет рассчитано до 2029-го года. Эмери возглавил "Астон Виллу" в ноябре 2022-го года, когда клуб был в шаге от зоны вылета. В первом сезоне с баском "Вилла" заняла седьмое место в АПЛ, а в прошлом сезоне бирмингемцы заняли четвертое место в чемпионате, и впервые с 1983-го года сыграют в КЕЧ/ЛЧ.