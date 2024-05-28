Криштиану Роналду побил рекорд по количеству голов в Саудовской Аравии
Он лучший бомбардир лиги
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 34-го тура чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" - "Аль-Иттихад", Криштиану Роналду оформил дубль. Таким образом он выиграл гонку бомбардиров, на его счету 35 голов и это рекорд Лиги. Прошлый рекорд принадлежал Хамдалла, он в сезоне 2018/2019 забил 34 гола.
Также Роналду удалось сделать то, что не удавалось раньше никому, он выиграл золотую бутсу в четырех лигах.
Напомним, что "Аль-Наср" занял второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, получив 82 очка, а чемпионами стали "Аль-Хиляль", которые добыли 96 очков.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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