Криштиану Роналду побил рекорд по количеству голов в Саудовской Аравии

В матче 34-го тура чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" - "Аль-Иттихад", Криштиану Роналду оформил дубль. Таким образом он выиграл гонку бомбардиров, на его счету 35 голов и это рекорд Лиги. Прошлый рекорд принадлежал Хамдалла, он в сезоне 2018/2019 забил 34 гола.

Также Роналду удалось сделать то, что не удавалось раньше никому, он выиграл золотую бутсу в четырех лигах.

Напомним, что "Аль-Наср" занял второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, получив 82 очка, а чемпионами стали "Аль-Хиляль", которые добыли 96 очков.