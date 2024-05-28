Чемпион мира по футболу Кристиан Карембе заявил, что его родственники были убиты во время беспорядков в Новой Каледонии

53-летний Кристиан Карембе является стратегическим советником и послом греческого клуба "Олимпиакос", который играет с "Фиорентиной" в финале Лиги Европы в среду в Афинах. Бывший футболист является родом из Новой Каледонии (группа островов между Австралией и Фиджи), которая является заморской территорией Франции с особым статусом. Собственно на родине Карембе недавно начались массовые протесты, которые позже переросли в беспорядки. В результате столкновений на французской тихоокеанской территории, после противоречивой реформы избирательного законодательства, погибли семь человек. Среди погибших были племянник и племянница футболиста.

"Я потерял членов своей семьи. Вот почему я молчал, потому что я в трауре. Два человека из моей семьи были застрелены в голову. Мы надеемся, что будет проведено расследование этих убийств", - сказал Кристиан Карембе в эфире Europe 1.

Протесты в Новой Каледонии возглавила коренная община канаков, к которой принадлежит бывший футболист. Сейчас право голоса на этой территории имеют только коренные канаки и те, кто прибыл из Франции до 1998 года. Запланированная реформа даст возможность голосовать большему количеству французских граждан, включая тех, кто проживает в Новой Каледонии не менее 10 лет.

Добавим, что Кристиан Карембе переехал на материковую Францию в возрасте 17 лет, чтобы продолжить профессиональную футбольную карьеру. Француз выигрывал Чемпионат мира 1998 года, Евро-2000 в составе сборной. Кроме того, он также дважды побеждал в Лиге чемпионов в составе "Реала" (1998 и 2000 гг.)