Зинедин Зидан даст старт гонке 24 часа Ле-Мана
Гонка состоится 15 июня
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Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан даст старт гонке "24 часа Ле-Мана", которая начнётся 15 июня.
"Гонка "24 часа Ле-Мана" – ни с чем не сравнимое событие. Это культовая гонка для всех, кто любит автоспорт, для людей по всему миру. Франция безмерно гордится этим мероприятием. Моя голова полна образов гонки, легендарных пилотов, удивительных историй. Хотя по большей части это кадры из фильмов и телепередач! На самом деле я впервые участвую в ней, и, разумеется, для меня большая честь дать команду на старт", — приводит слова Зидана пресс-служба WEC.
В прошлом году данная обязанность была возложена на популярного форварда американского баскетбольного клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса.
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