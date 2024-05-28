Финалист Лиги Европы в составе Днепра объявил о завершении карьеры
Уже известно о дальнейших планах
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший нападающий "Днепра" и сборной Хорватии Никола Калинич завершил профессиональную карьеру.
Ныне 36-летний Калинич уже назначен спортивным директором родного "Хайдука".
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В составе "Днепра" Никола играл с 2011 по 2015 год, записав на свой счёт 47 голов и 6 результативных передач в 120 матчах. В сезоне 2013/14 хорват стал вице-чемпионом УПЛ, а через год - финалистом Лиги Европы.
За пределами Украины Калинич запомнился выступлениями за "Атлетико", "Милан", "Рому", "Фиорентину и "Верону".
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Источник:Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
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