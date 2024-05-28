Каспер Рууд вышел во второй круг Ролан Гаррос
Норвежец не проиграл ни единого сета
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд вышел во второй круг "Ролан Гаррос" — 2024.
В матче первого круга норвежский теннисист обыграл 137-ю ракетку мира представителя Бразилии Фелипе Мелигени-Альвеса.
Ролан Гаррос. Первый круг
Фелипе Мелигени-Альвес — Каспер Рууд 6:3, 6:4, 6:3
Продолжительность встречи составила 1 час 55 минут. За это время Рууд выполнил одну подачу навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету бразильца четыре эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.
Открытый чемпионат Франции проходит с 26 мая по 9 июня.
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