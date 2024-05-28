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Каспер Рууд вышел во второй круг Ролан Гаррос

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Норвежец не проиграл ни единого сета

Каспер Рууд вышел во второй круг Ролан Гаррос

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд вышел во второй круг "Ролан Гаррос" — 2024.

В матче первого круга норвежский теннисист обыграл 137-ю ракетку мира представителя Бразилии Фелипе Мелигени-Альвеса.

Ролан Гаррос. Первый круг

Фелипе Мелигени-Альвес — Каспер Рууд 6:3, 6:4, 6:3

Продолжительность встречи составила 1 час 55 минут. За это время Рууд выполнил одну подачу навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету бразильца четыре эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

Открытый чемпионат Франции проходит с 26 мая по 9 июня.

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Каспер Рууд
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