Опередили Реал и Байер. Манчестер Сити - лучший клуб Европы по версии Globe Soccer Awards
Скорее всего будет много недовольных
Фото: Getty Images
"Манчестер Сити" признан лучшей командой Европы по итогам сезона 2023/24 по версии Globe Soccer Awards.
Напомним, что конкуренцию "горожанам" в этой номинации составили "Байер", "ПСЖ", "Интер", "Аталанта", "Спортинг", "Барселона", "Реал", "Арсенал" и "Жирона".
В этом сезоне "Сити" в 4-й раз подряд выиграли чемпионат Англии, дошли до финала Кубка Англии (1:2 с "Манчестер Юнайтед), и остановились на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов, вылетев от мадридского "Реала".
???? Congratulations to MANCHESTER CITY on winning the #GlobeSoccer Award for BEST MEN'S CLUB! ????#RoadToDubai #Sociosdotcom #ChilizChain #KAFD #HotelCaladiVolpe #SmeraldaHolding@mancity @KAFD @dubaisc @Socios @chiliz pic.twitter.com/jHqGqHudPp— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) May 28, 2024
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