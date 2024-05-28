Опередили Реал и Байер. Манчестер Сити - лучший клуб Европы по версии Globe Soccer Awards

"Манчестер Сити" признан лучшей командой Европы по итогам сезона 2023/24 по версии Globe Soccer Awards.

Напомним, что конкуренцию "горожанам" в этой номинации составили "Байер", "ПСЖ", "Интер", "Аталанта", "Спортинг", "Барселона", "Реал", "Арсенал" и "Жирона".

В этом сезоне "Сити" в 4-й раз подряд выиграли чемпионат Англии, дошли до финала Кубка Англии (1:2 с "Манчестер Юнайтед), и остановились на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов, вылетев от мадридского "Реала".