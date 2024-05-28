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Опередили Реал и Байер. Манчестер Сити - лучший клуб Европы по версии Globe Soccer Awards

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Скорее всего будет много недовольных

Опередили Реал и Байер. Манчестер Сити - лучший клуб Европы по версии Globe Soccer Awards

Фото: Getty Images

Новина українською

"Манчестер Сити" признан лучшей командой Европы по итогам сезона 2023/24 по версии Globe Soccer Awards.

Напомним, что конкуренцию "горожанам" в этой номинации составили "Байер", "ПСЖ", "Интер", "Аталанта", "Спортинг", "Барселона", "Реал", "Арсенал" и "Жирона".

В этом сезоне "Сити" в 4-й раз подряд выиграли чемпионат Англии, дошли до финала Кубка Англии (1:2 с "Манчестер Юнайтед), и остановились на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов, вылетев от мадридского "Реала".

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Манчестер Сити Globe Soccer Awards команда года
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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Romerik (YNWA)
28.05.2024 в 23:10
З цього списку сіті якраз сама блювотна команда, матчі якої просто неможливо дивитися. Це ультра катання вати по полю
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Комментарии 1
Romerik (YNWA)
28.05.2024 в 23:10
З цього списку сіті якраз сама блювотна команда, матчі якої просто неможливо дивитися. Це ультра катання вати по полю
Ответить
0
0

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