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Куртуа не едет на Евро, Довбик — в сборной Примеры, Динамо и Шахтер борются за хавбека. Главные новости за 28 мая

Общие новости

Тем временем Лунину надо срочно поправляться

Куртуа не едет на Евро, Довбик — в сборной Примеры, Динамо и Шахтер борются за хавбека. Главные новости за 28 мая

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

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Награды Ла Лиги: Мичел и Беллингем лучшие, Довбик в сборной сезона

Globe Soccer Awards — так это называется. Для Артема огромный почет — в команде сезона он рядом с Робертом Левандовским. Само собой, пресса отметила перфоманс Джуда Беллингема — он лучший игрок сезона. Талант "Барсы" Ламин Ямаль признан лучшим юниором, а наставник "Жироны" Мичел Санчес — лучшим тренером.

Лунин не тренируется перед финалом Лиги чемпионов

У Андрея сильная простуда и он температурит. Кепа с разрешения Анчелотти тоже пропустил занятие, так что Куртуа остался по сути один. Времени, чтобы восстановиться, у Андрея немного — финал Лиги чемпионов с "Боруссией" уже в субботу, 1 июня.

Куртуа не сыграет против Украины на Евро-2024

Тибо остался вне заявки сборной Бельгии из-за конфликта с тренером Доменико Тедеско. В то же время в список вернулся другой ветеран Аксель Витсель. Также присутствуют Лукаку, де Брюйне, Карраско и другие звезды. Матч Бельгия — Украина пройдет 26 июня.

Новости "Карпат": Маркевич уехал, Кожанов завершил карьеру

Об отъезде Остапа сообщают СМИ. Как тренеру удалось выехать — неясно, и клуб намерен расторгнуть с ним контракт. В то же время 36-летний Денис Кожанов просто закончил с футболом. Яркая была карьера - "Карпаты", "Мариуполь", "Севастополь", даже 4 матча за сборную провел.

"Динамо" и "Шахтер" борются за Пихаленка

СМИ пишут, что киевляне сделали предложение "Днепру-1" по хавбеку, но "Горняки" его перебили. Речь идет примерно о 2,5-3 млн евро. Переговоры очевидно продолжатся. В минувшем сезоне 27-летний Пихаленок оформил 6+6 в 31 матче и вызывался в сборную.

"Тоттенхэм" продлил аренду Тимо Вернера

Ну, и главная сделка дня - "Шпоры" продлили аренду 28-летнего немца из "РБ Лейпциг" на следующий сезон-2024/25. Вернер играл за "Тоттенхэм" с января и оформил 2+3 в 13 матчах АПЛ. В планы "Быков" он не входит уже давно.

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