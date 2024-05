Мбаппе назван лучшим игроком сезона в Европе по версии Globe Soccer Awards

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе признан лучшим игроком Европы по итогам ушедшего сезона по версии Globe Soccer Awards.

В своей номинации 25-летний француз опередил Джуда Беллингема ("Реал"), Фила Фодена ("Манчестер Сити"), Антуана Гризманна ("Атлетико"), Серу Гирасси ("Штутгарт"), Эрлинга Холанда ("Манчестер Сити"), Харри Кейна ("Бавария"), Лаутаро Мартинеса ("Интер"), Родри ("Манчестер Сити"), Мохамеда Салаха ("Ливерпуль"), Бернарду Силву ("Манчестер Сити") и Винисиуса Жуниора ("Реал").

В сезоне 2023-24 Мбаппе стал обладателем Суперкубка Франции, Лиги 1 и национального кубка. На счету форварда 44 гола и 10 ассистов в 48 матчах во всех турнирах.

???? Congratulations to KYLIAN MBAPPÉ on winning the Globe Soccer Award for KAFD BEST MEN'S PLAYER! ????#RoadToDubai #KAFD #HotelCaladiVolpe #SmeraldaHolding@KMbappe @KAFD @dubaisc pic.twitter.com/Y1HNAHw2T7