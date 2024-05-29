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Мбаппе назван лучшим игроком сезона в Европе по версии Globe Soccer Awards

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Конкурировали с французом только игроки линии атаки

Мбаппе назван лучшим игроком сезона в Европе по версии Globe Soccer Awards

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе признан лучшим игроком Европы по итогам ушедшего сезона по версии Globe Soccer Awards.

В своей номинации 25-летний француз опередил Джуда Беллингема ("Реал"), Фила Фодена ("Манчестер Сити"), Антуана Гризманна ("Атлетико"), Серу Гирасси ("Штутгарт"), Эрлинга Холанда ("Манчестер Сити"), Харри Кейна ("Бавария"), Лаутаро Мартинеса ("Интер"), Родри ("Манчестер Сити"), Мохамеда Салаха ("Ливерпуль"), Бернарду Силву ("Манчестер Сити") и Винисиуса Жуниора ("Реал").

В сезоне 2023-24 Мбаппе стал обладателем Суперкубка Франции, Лиги 1 и национального кубка. На счету форварда 44 гола и 10 ассистов в 48 матчах во всех турнирах.

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лучший игрок Globe Soccer Awards Килиан Мбаппе
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Источник:
Globe Soccer Awards
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Michael-K (Івано-Франківськ)
29.05.2024 в 10:17
За які заслуги??? Може тому, що лігу фермерів виграв? Це єдине досягнення. По інших показниках особистих і командних є значно кращі!
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Комментарии 1
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
29.05.2024 в 10:17
За які заслуги??? Може тому, що лігу фермерів виграв? Це єдине досягнення. По інших показниках особистих і командних є значно кращі!
Ответить
0
0

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