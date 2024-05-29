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Хаби Алонсо - лучший тренер Европы по версии Globe Soccer Awards

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Хаби проделал колоссальную работу

Хаби Алонсо - лучший тренер Европы по версии Globe Soccer Awards

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо был назван лучшим тренером Европы на ежегодной церемонии Globe Soccer Awards.

Под руководством испанского специалиста "фармацевты" завоевали в сезоне 2023/24 титул Бундеслиги, Кубок Германии и остановились в шаге от победы в Лиге Европы, уступив со счётом 0:3 в финале с "Аталантой".

Также на приз были номинированы Рубен Аморим ("Спортинг"), Карло Анчелотти ("Реал"), Микель Артета ("Арсенал"), Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта"), Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Симоне Индзаги ("Интер"), Мичел ("Жирона"), Тьяго Мотта ("Болонья") и Хави ("Барселона").

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Хаби Алонсо тренер Globe Soccer Awards
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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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