Хаби Алонсо - лучший тренер Европы по версии Globe Soccer Awards

Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо был назван лучшим тренером Европы на ежегодной церемонии Globe Soccer Awards.

Под руководством испанского специалиста "фармацевты" завоевали в сезоне 2023/24 титул Бундеслиги, Кубок Германии и остановились в шаге от победы в Лиге Европы, уступив со счётом 0:3 в финале с "Аталантой".

Также на приз были номинированы Рубен Аморим ("Спортинг"), Карло Анчелотти ("Реал"), Микель Артета ("Арсенал"), Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта"), Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Симоне Индзаги ("Интер"), Мичел ("Жирона"), Тьяго Мотта ("Болонья") и Хави ("Барселона").

???? Congratulations to XABI ALONSO on winning the Globe Soccer Award for BEST COACH! ????#RoadToDubai #KAFD #HotelCaladiVolpe #SmeraldaHolding #italpreziosi@XabiAlonso @KAFD @dubaisc pic.twitter.com/cNCoDlmrzH