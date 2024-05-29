Жорже Жезуш продлил контракт с чемпионом Саудовской Аравии
Остаётся ещё на два года
AlHilal Saudi Club у Twitter
"Аль-Хиляль" объявил о продолжении сотрудничества с главным тренером Жорже Жезушем.
Новое трудовое соглашение между сторонами рассчитано до 2026 года.
Напомним, 69-летний Жезуш возглавил "Аль-Хиляль" прошлым летом. По итогам этого сезона команда стала чемпионом саудовской лиги.
Ранее португальский специалист работал с "Фенербахче", "Бенфикой", "Спортингом", "Брагой" и рядом других клубов.
???? بطـل الـدوري "الذهبـي" وجيسـوس.. القصـة مستمـرة ????????#الهلال pic.twitter.com/Zyj73XALla— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) May 28, 2024
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Источник:Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
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