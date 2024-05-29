  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Жорже Жезуш продлил контракт с чемпионом Саудовской Аравии

Общие новости

Остаётся ещё на два года

Жорже Жезуш продлил контракт с чемпионом Саудовской Аравии

AlHilal Saudi Club у Twitter

Новина українською

"Аль-Хиляль" объявил о продолжении сотрудничества с главным тренером Жорже Жезушем.

Новое трудовое соглашение между сторонами рассчитано до 2026 года.

Напомним, 69-летний Жезуш возглавил "Аль-Хиляль" прошлым летом. По итогам этого сезона команда стала чемпионом саудовской лиги.

Ранее португальский специалист работал с "Фенербахче", "Бенфикой", "Спортингом", "Брагой" и рядом других клубов.

По теме
yellow-arrow
Олимпиакос впервые в финале еврокубка. Его владелец помог Шахтеру, возит российскую нефть и желал футболистам утопиться
yellow-arrow
Хаби Алонсо - лучший тренер Европы по версии Globe Soccer Awards
yellow-arrow
Мбаппе назван лучшим игроком сезона в Европе по версии Globe Soccer Awards
Жорже Жезуш контракт Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости