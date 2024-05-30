Мбаппе рассказал, когда появится официальное заявление о его переходе в новый клуб

Бывший нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе сообщил, что в скором времени станет официально известен его новый клуб.

"Скоро я официально стану игроком нового клуба. Это вопрос нескольких дней. Не могу этого дождаться, я счастлив. Просто нужно подождать несколько дней", - сказал француз в интервью CNN.