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Мбаппе рассказал, когда появится официальное заявление о его переходе в новый клуб

Общие новости

Ждать осталось недолго

Мбаппе рассказал, когда появится официальное заявление о его переходе в новый клуб

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе сообщил, что в скором времени станет официально известен его новый клуб.

"Скоро я официально стану игроком нового клуба. Это вопрос нескольких дней. Не могу этого дождаться, я счастлив. Просто нужно подождать несколько дней", - сказал француз в интервью CNN.

Напомним, 25 мая Мбаппе провёл свой прощальный матч в футболке "ПСЖ". Парижане минимально обыграли "Лион" (2:1) и завоевали Кубок Франции.

Ожидается, что Мбаппе заключит пятилетний контракт с мадридским "Реалом".

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Источник:
CNN
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Romedon
30.05.2024 в 12:50
Интрига бешенная
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Комментарии 1
Romedon
30.05.2024 в 12:50
Интрига бешенная
Ответить
0
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