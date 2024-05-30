Мбаппе рассказал, когда появится официальное заявление о его переходе в новый клуб
Ждать осталось недолго
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе сообщил, что в скором времени станет официально известен его новый клуб.
"Скоро я официально стану игроком нового клуба. Это вопрос нескольких дней. Не могу этого дождаться, я счастлив. Просто нужно подождать несколько дней", - сказал француз в интервью CNN.
Напомним, 25 мая Мбаппе провёл свой прощальный матч в футболке "ПСЖ". Парижане минимально обыграли "Лион" (2:1) и завоевали Кубок Франции.
Ожидается, что Мбаппе заключит пятилетний контракт с мадридским "Реалом".
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Источник:CNN
Опубликовал: Александр Бураков
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Romedon
30.05.2024 в 12:50
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