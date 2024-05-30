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Аль-Иттихад ищет нового тренера: есть три кандидата

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Клуб разочарован пятым местом в чемпионате Саудовской Аравии

Аль-Иттихад ищет нового тренера: есть три кандидата

Фото: The Sun

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Саудовский футбольный клуб "Аль-Иттихад" разочарован пятым местом в чемпионате и планирует сменить своего главного тренера Марсело Гальярдо.

Издание L'Équipe сообщает, на роль нового наставника "Аль-Иттихада" рассматриваются три специалиста: Массимилиано Аллегри, Жозе Моуринью и Бруно Женезио.

Окончательное решение относительно нового тренера саудовского клуба должно быть принято в ближайшее время.

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Массимилиано Аллегри Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) Бруно Женезио Жозе Моуринью
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Источник:
L'Équipe
Опубликовал: Екатерина Власова
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