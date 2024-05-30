Аль-Иттихад ищет нового тренера: есть три кандидата

Саудовский футбольный клуб "Аль-Иттихад" разочарован пятым местом в чемпионате и планирует сменить своего главного тренера Марсело Гальярдо.

Издание L'Équipe сообщает, на роль нового наставника "Аль-Иттихада" рассматриваются три специалиста: Массимилиано Аллегри, Жозе Моуринью и Бруно Женезио.

Окончательное решение относительно нового тренера саудовского клуба должно быть принято в ближайшее время.