Аль-Иттихад ищет нового тренера: есть три кандидата
Клуб разочарован пятым местом в чемпионате Саудовской Аравии
Фото: The Sun
Саудовский футбольный клуб "Аль-Иттихад" разочарован пятым местом в чемпионате и планирует сменить своего главного тренера Марсело Гальярдо.
Издание L'Équipe сообщает, на роль нового наставника "Аль-Иттихада" рассматриваются три специалиста: Массимилиано Аллегри, Жозе Моуринью и Бруно Женезио.
Окончательное решение относительно нового тренера саудовского клуба должно быть принято в ближайшее время.
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Источник:L'Équipe
Опубликовал: Екатерина Власова
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