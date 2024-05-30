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В Венгрии команда юниоров выиграла с разницей в более чем 40 мячей, чтобы стать чемпионом

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Керекедьхаза завоевала титул чемпиона

В Венгрии команда юниоров выиграла с разницей в более чем 40 мячей, чтобы стать чемпионом

zarya-lugansk.com

Новина українською

Венгерский футбол не перестает удивлять мир. После того как "Сент Иштван СЕ II" стал чемпионом BLASZ IV (самый низкий уровень венгерского футбола в Будапеште, 7-й уровень) с разгромом 17:2 "УДСЕ-Газдьяр II" и разницей мячей 15 голов, появился еще один невероятный результат.

"Керекедьхаза" разгромила "Палмоностора" со счетом 43:1 в Северной группе чемпионата Бач-Кишкун до 14 лет. Эта победа с 42 голами разницей принесла им титул чемпиона.

"Керекедьхаза" должна была не только победить своих соперников, но и преодолеть отставание в 41 мяч по разнице забитых и пропущенных. И им это удалось, команда уже в первом тайме вела со счетом 23:1.

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Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
30.05.2024 в 20:53
Ай, молоцці! Ось що робить прагнення до перемоги)))
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Комментарии 3
Лекарь (село Дарниця)
30.05.2024 в 20:53
Ай, молоцці! Ось що робить прагнення до перемоги)))
Ответить
1
0
SavkaY (Львів)
30.05.2024 в 21:13
І гроші.
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0
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
30.05.2024 в 21:25
І головне, що все по чесному...
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0
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