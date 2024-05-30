Венгерский футбол не перестает удивлять. Фантастическая разгромная победа в 43 гола клуба из Керекедьхаза

Венгерский футбол не перестает удивлять мир. После того как "Сент Иштван СЕ II" стал чемпионом BLASZ IV (самый низкий уровень венгерского футбола в Будапеште, 7-й уровень) с разгромом 17:2 "УДСЕ-Газдьяр II" и разницей мячей 15 голов, появился еще один невероятный результат.

"Керекедьхаза" разгромила "Палмоностора" со счетом 43:1 в Северной группе чемпионата медье Бач-Кишкун до 14 лет. Эта победа с 42 голами разницей принесла им титул чемпиона.

"Керекедьхаза" должна была не только победить своих соперников, но и преодолеть отставание в 41 мяч по разнице забитых и пропущенных. И им это удалось, команда уже в первом тайме вела со счетом 23:1.