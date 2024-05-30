Официально: Эдинсон Кавани объявил о завершении международной карьеры за 21 день до Кубка Америки

Форвард сборной Уругвая Эдинсон Кавани объявил о завершении своей карьеры в национальной команде.

"Я не хочу много говорить. Сегодня это лишь несколько слов, но с глубокими чувствами. Спасибо каждому, кто был частью этого путешествия на протяжении многих лет. Я был и всегда буду благословлен тем, что надел эту футболку, чтобы представлять то, что я люблю больше всего в мире, мою страну. Это были несомненно драгоценные годы, мне есть что сказать, рассказать и вспомнить, но сегодня я хочу посвятить себя новому этапу в моей карьере.

Сегодня я решил отойти в сторону, но я всегда буду следовать за вами. Я крепко обнимаю всех своих людей", - сказал игрок.