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Официально: Эдинсон Кавани объявил о завершении международной карьеры за 21 день до Кубка Америки

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Я не хочу много говорить (с)

Официально: Эдинсон Кавани объявил о завершении международной карьеры за 21 день до Кубка Америки

Фото: Sports Illustrated

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Форвард сборной Уругвая Эдинсон Кавани объявил о завершении своей карьеры в национальной команде.

"Я не хочу много говорить. Сегодня это лишь несколько слов, но с глубокими чувствами. Спасибо каждому, кто был частью этого путешествия на протяжении многих лет. Я был и всегда буду благословлен тем, что надел эту футболку, чтобы представлять то, что я люблю больше всего в мире, мою страну. Это были несомненно драгоценные годы, мне есть что сказать, рассказать и вспомнить, но сегодня я хочу посвятить себя новому этапу в моей карьере.

Сегодня я решил отойти в сторону, но я всегда буду следовать за вами. Я крепко обнимаю всех своих людей", - сказал игрок.

Эдинсон в составе Уругвая провел 136 матчей, в которых забил 58 голов. Он сыграл в квалификации и чемпионатах мира в Южной Африке (2010), Бразилии (2014), России (2018) и Катаре (2022).

Кроме того, Кавани играл в Кубке Америки в Аргентине (2011), в котором стал чемпионом, Чили (2015), Соединенных Штатах (2016) и Бразилии (2019 и 2021), а также Кубке Конфедераций (2013).

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