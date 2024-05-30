Самюэль Это'О извинился перед тренером сборной Камеруна и снова взял его на работу
Я прошу прощения (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Самюэль Это'О, президент Федерации футбола Камеруна, использовал свою последнюю пресс-конференцию, чтобы извиниться перед Марком Брайзом, тренером команды, после их публичной ссоры.
Видео их спора, где Это'О запугивал увольнением Брайза с должности, разлетелось в социальных сетях. Позже уход подтвердил пресс-релиз федерации, опубликованный в тот же день.
Вскоре Это'О отменил свое решение об увольнении Брайза. "Я прошу прощения... Я буду на вашей стороне", - заявил президент, подтверждая, что бельгийский тренер возглавит команду в матчах против Кабо-Верде и Анголы 8 и 11 июня.
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Источник:get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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