Самюэль Это'О, президент Федерации футбола Камеруна, использовал свою последнюю пресс-конференцию, чтобы извиниться перед Марком Брайзом, тренером команды, после их публичной ссоры.

Видео их спора, где Это'О запугивал увольнением Брайза с должности, разлетелось в социальных сетях. Позже уход подтвердил пресс-релиз федерации, опубликованный в тот же день.

Вскоре Это'О отменил свое решение об увольнении Брайза. "Я прошу прощения... Я буду на вашей стороне", - заявил президент, подтверждая, что бельгийский тренер возглавит команду в матчах против Кабо-Верде и Анголы 8 и 11 июня.