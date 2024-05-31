Лунин и Трубин попали в топ-10 самых дорогих голкиперов мира по версии CIES
На каких местах украинцы?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Центр спортивных исследований CIES обнародовал топ-10 самых дорогих голкиперов мира. Первое место разделили украинский вратарь Анатолий Трубин и швейцарец Грегор Кобель, оба по 66 млн евро.
Голкипер "Реала", Андрей Лунин занял 8-ю строчку с ценником в 39 млн евро.
Также в рейтинг вошли: Кошта (Порту) 56 млн, Доннарумма (ПСЖ) 53 млн, Онана (Манчестер Юнайтед) 51 млн евро.
Напомним, что Андрей Лунин пропустит финал Лиги Чемпионов из-за болезни.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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