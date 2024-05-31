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Лунин и Трубин попали в топ-10 самых дорогих голкиперов мира по версии CIES

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На каких местах украинцы?

Лунин и Трубин попали в топ-10 самых дорогих голкиперов мира по версии CIES

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Центр спортивных исследований CIES обнародовал топ-10 самых дорогих голкиперов мира. Первое место разделили украинский вратарь Анатолий Трубин и швейцарец Грегор Кобель, оба по 66 млн евро.

Голкипер "Реала", Андрей Лунин занял 8-ю строчку с ценником в 39 млн евро.

Также в рейтинг вошли: Кошта (Порту) 56 млн, Доннарумма (ПСЖ) 53 млн, Онана (Манчестер Юнайтед) 51 млн евро.

Напомним, что Андрей Лунин пропустит финал Лиги Чемпионов из-за болезни.

Лунин и Трубин попали в топ-10 самых дорогих голкиперов мира по версии CIES - изображение 1
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Бенфика (Лиссабон) Реал (Мадрид) Андрей Лунин Анатолий Трубин
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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