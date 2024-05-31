Лунин не сыграет в финале ЛЧ, Атлетико идет за Довбиком, а Кавани завершил международную карьеру. Главные новости за 30 мая

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин в своем Инстаграмме фактически подтвердил, что он не сыграет в финальном матче ЛЧ против "Боруссии". "Мне очень грустно, что я не смогу подготовиться к матчу вместе с важнейшей командой сезона и самой важной в моей жизни... большое спасибо за все ваши сообщения і поддержку! Вперед за 15-м трофеем ЛЧ", — написал Андрей.

Бывший нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе сообщил, что вскоре станет официально известен его новый клуб. "Скоро я официально стану игроком нового клуба. Это вопрос нескольких дней. Не могу этого дождаться, я счастлив. Просто нужно подождать несколько дней", — сказал француз в интервью CNN. Напомним, 25 мая Мбаппе провел свой прощальный матч по футболке "ПСЖ". Парижане минимально обыграли "Лион" (2:1) и завоевали Кубок Франции. Ожидается, что Мбаппе заключит пятилетний контракт с мадридским "Реалом".

Форвард и капитан польского "Шленска" Эрик Экспозито может продолжить карьеру в УПЛ, сообщает Sport Arena. По информации источника, в услугах игрока заинтересован один из клубов, который в следующем сезоне выступит в еврокубках. Напомним, что Украину в еврокубках 2024/25 представят "Шахтер", "Динамо", "Кривбасс", "Днепр-1" и "Полесье". 27-летний испанец выступал раньше "Лас-Пальмас" и "Кордову".

Сезон Лиги 1 2024/25 начнется менее чем через три месяца, но пока неизвестно, кто будет транслировать матчи. Сначала LFP ожидали амбициозную сумму в 1 миллиард евро за продажу прав на трансляцию матчей на аукционе. Но он закончился без всякого предложения. С тех пор Лига 1 ведет переговоры с вещателями индивидуально, но безрезультатно. Хотя во Франции Лига 1 потерпела неудачу, но за границей дела обстоят лучше. Некоторые права на трансляцию уже проданы, что гарантирует лиге 125 миллионов евро за сезон.

26-летний украинский форвард "Жироны" Артем Довбик, ставший лучшим бомбардиром прошлого сезона Ла Лиги, привлек внимание многих европейских клубов. Однако, как пишут испанские СМИ, главным претендентом на игрока на этот момент является мадридский "Атлетико". При этом, как сообщает испанский журналист Хесус Колино, самому Артему нравится вариант с переходом в "Атлетико".

Украинец всем доволен в Испании и именно в этой стране хотел бы и дальше играть. Источник также отмечает, что "сделка по переходу Довбика в "Атлетико" уже обсуждается".

Форвард сборной Уругвая Эдинсон Кавани объявил о завершении своей карьеры в национальной команде. Эдинсон в составе Уругвая провел 136 матчей, в которых забил 58 голов. Он сыграл в квалификации и чемпионатах мира в Южной Африке (2010), Бразилии (2014), России (2018) и Катаре (2022).

Кроме того, Кавани играл в Кубке Америки в Аргентине (2011), в котором стал чемпионом, Чили (2015), Соединенных Штатах (2016) и Бразилии (2019 и 2021), а также Кубка Конфедераций (2013).