Экс-игрок Баварии Боатенг стал новым одноклубником украинского защитника из чемпионата Австрии
Опытный конкурент для нашего соотечественника
Jerome Boateng (Twitter)
Немецкий защитник Джером Боатенг перешёл в "ЛАСК". Об этом сообщила пресс-служба австрийского клуба.
Контракт между сторонами рассчитан на два года.
Ранее 35-летний футболист выступал за итальянскую "Салернитану". После вылета команды в Серию Б, Боатенг ушёл на правах свободного агента.
Напомним, в составе "ЛАСКа" играет украинский центрбек Максим Таловеров.
Боатенг - двукратный обладатель Лиги чемпионов, 9-кратный победитель Бундеслиги (с "Баварией") и чемпион мира-2014 (со сборной Германии).
⚪️⚫️???????? Jerome Boateng signs in as new LASK player, joining as free agent from Salernitana. pic.twitter.com/4jYl0IEfPk— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 31, 2024
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