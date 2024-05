Экс-игрок Баварии Боатенг стал новым одноклубником украинского защитника из чемпионата Австрии

Немецкий защитник Джером Боатенг перешёл в "ЛАСК". Об этом сообщила пресс-служба австрийского клуба.

Контракт между сторонами рассчитан на два года.

Ранее 35-летний футболист выступал за итальянскую "Салернитану". После вылета команды в Серию Б, Боатенг ушёл на правах свободного агента.

Напомним, в составе "ЛАСКа" играет украинский центрбек Максим Таловеров.

Боатенг - двукратный обладатель Лиги чемпионов, 9-кратный победитель Бундеслиги (с "Баварией") и чемпион мира-2014 (со сборной Германии).

⚪️⚫️???????? Jerome Boateng signs in as new LASK player, joining as free agent from Salernitana. pic.twitter.com/4jYl0IEfPk