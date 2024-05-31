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Экс-игрок Баварии Боатенг стал новым одноклубником украинского защитника из чемпионата Австрии

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Опытный конкурент для нашего соотечественника

Экс-игрок Баварии Боатенг стал новым одноклубником украинского защитника из чемпионата Австрии

Jerome Boateng (Twitter)

Новина українською

Немецкий защитник Джером Боатенг перешёл в "ЛАСК". Об этом сообщила пресс-служба австрийского клуба.

Контракт между сторонами рассчитан на два года.

Ранее 35-летний футболист выступал за итальянскую "Салернитану". После вылета команды в Серию Б, Боатенг ушёл на правах свободного агента.

Напомним, в составе "ЛАСКа" играет украинский центрбек Максим Таловеров.

Боатенг - двукратный обладатель Лиги чемпионов, 9-кратный победитель Бундеслиги (с "Баварией") и чемпион мира-2014 (со сборной Германии).

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Источник:
LASK
Опубликовал: Александр Бураков
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