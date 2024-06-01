Роналду расплакался после поражения в финале Кубка Короля

Вчера прошел финал Кубка короля Саудовской Аравии. Команда Криштиану Роналду "Аль-Наср" проиграла в серии пенальти "Аль-Хилалу".

После финального свистка 39-летний португалец лёг на газон и начал плакать. Роналду пытались поддержать партнёры по команде и сотрудники клуба.

Cristiano Ronaldo est INCONSOLABLE après la défaite aux tirs au but d'Al Nassr face à Al Hilal en finale de Coupe du roi des champions ????#AlHilalAlNassr pic.twitter.com/xLozSBYr9T — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 31, 2024

Cristiano Ronaldo est inconsolable après la finale perdue avec Al Nassr. ????????



???? @ssc_sports



pic.twitter.com/pXlwvS8By6 — Actu Foot (@ActuFoot_) May 31, 2024

Напомним, "Аль-Хилал" одержал победу со счетом 5–4 по пенальти. Для "Аль-Наср" сезон закончился без трофеев.