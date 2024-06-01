Роналду расплакался после поражения в финале Кубка Короля
Не удержал слез
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера прошел финал Кубка короля Саудовской Аравии. Команда Криштиану Роналду "Аль-Наср" проиграла в серии пенальти "Аль-Хилалу".
После финального свистка 39-летний португалец лёг на газон и начал плакать. Роналду пытались поддержать партнёры по команде и сотрудники клуба.
Cristiano Ronaldo est INCONSOLABLE après la défaite aux tirs au but d'Al Nassr face à Al Hilal en finale de Coupe du roi des champions ????#AlHilalAlNassr pic.twitter.com/xLozSBYr9T— CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 31, 2024
Cristiano Ronaldo est inconsolable après la finale perdue avec Al Nassr. ????????— Actu Foot (@ActuFoot_) May 31, 2024
???? @ssc_sports
pic.twitter.com/pXlwvS8By6
Напомним, "Аль-Хилал" одержал победу со счетом 5–4 по пенальти. Для "Аль-Наср" сезон закончился без трофеев.
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