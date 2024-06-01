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Роналду расплакался после поражения в финале Кубка Короля

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Не удержал слез

Роналду расплакался после поражения в финале Кубка Короля

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера прошел финал Кубка короля Саудовской Аравии. Команда Криштиану Роналду "Аль-Наср" проиграла в серии пенальти "Аль-Хилалу".

После финального свистка 39-летний португалец лёг на газон и начал плакать. Роналду пытались поддержать партнёры по команде и сотрудники клуба.

Напомним, "Аль-Хилал" одержал победу со счетом 5–4 по пенальти. Для "Аль-Наср" сезон закончился без трофеев.

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Источник:
ESPN
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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