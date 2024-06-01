В Аль-Насре заявили, что Роналду останется в клубе на следующий сезон

Португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду продолжит выступать за "Аль-Наср".

Как заявил генеральный директор клуба Гвидо Фиенга, обладатель пяти Золотых мячей останется в чемпионате Саудовской Аравии. Никаких сомнений в следующем сезоне нет.

Напомним, что СМИ регулярно связывают Роналду с возвращением в Европу. В прошлом году слухи касались перехода "Ньюкасла", теперь Криштиану "сватают" в "Байер".

Роналду выступает за “Аль-Наср” с января 2023 года. Его контракт рассчитан до конца июня 2023 года.

В этом сезоне "Аль-Наср" проиграл финал Кубка Короля, финал Суперкубка Саудовской Аравии и занял второе место в чемпионате. Кроме этого, команда вылетела в 1/4 финала азиатской ЛЧ.