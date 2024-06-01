В Аль-Насре заявили, что Роналду останется в клубе на следующий сезон
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Португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду продолжит выступать за "Аль-Наср".
Как заявил генеральный директор клуба Гвидо Фиенга, обладатель пяти Золотых мячей останется в чемпионате Саудовской Аравии. Никаких сомнений в следующем сезоне нет.
Напомним, что СМИ регулярно связывают Роналду с возвращением в Европу. В прошлом году слухи касались перехода "Ньюкасла", теперь Криштиану "сватают" в "Байер".
Роналду выступает за “Аль-Наср” с января 2023 года. Его контракт рассчитан до конца июня 2023 года.
В этом сезоне "Аль-Наср" проиграл финал Кубка Короля, финал Суперкубка Саудовской Аравии и занял второе место в чемпионате. Кроме этого, команда вылетела в 1/4 финала азиатской ЛЧ.
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