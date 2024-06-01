  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Беседин и Макаренко отметились голами в матче чемпионата Казахстана

Общие новости
Обновлено

Принесли победу Ордабасы

Беседин и Макаренко отметились голами в матче чемпионата Казахстана

Новина українською

В матче 10-го тура чемпионата Казахстана "Ордабасы" - "Жетысу" Талдыкорган за хозяев по одному голу забили украинцы Артем Беседин и Евгений Макаренко. Их команда победила со счетом 3:1. За "Ордабасы", напомним, выступает еще один украинец, Игорь Пластун. Он тоже принимал участие в этой игре.

Благодаря победе "Ордабасы" поднялся на 1-е место в турнирной таблице. Отметим, что в Казахстане чемпионат проходит в календарном году (весна-лето-осень).

Беседин в этом году провел 7 матчей, в которых забил 2 гола. Макаренко сыграл 12 поединков и отметился 3-мя забитыми мячами. Пластун сыграл 13 матчей, забил 1 гол.

По теме
yellow-arrow
Суперлига – все? Ювентус возвращается в европейскую семью
yellow-arrow
В Аль-Насре заявили, что Роналду останется в клубе на следующий сезон
yellow-arrow
Роналду расплакался после поражения в финале Кубка Короля
Евгений Макаренко Ордабасы (Шымкент) Артем Беседин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости