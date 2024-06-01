Беседин и Макаренко отметились голами в матче чемпионата Казахстана
Принесли победу Ордабасы
В матче 10-го тура чемпионата Казахстана "Ордабасы" - "Жетысу" Талдыкорган за хозяев по одному голу забили украинцы Артем Беседин и Евгений Макаренко. Их команда победила со счетом 3:1. За "Ордабасы", напомним, выступает еще один украинец, Игорь Пластун. Он тоже принимал участие в этой игре.
Благодаря победе "Ордабасы" поднялся на 1-е место в турнирной таблице. Отметим, что в Казахстане чемпионат проходит в календарном году (весна-лето-осень).
Беседин в этом году провел 7 матчей, в которых забил 2 гола. Макаренко сыграл 12 поединков и отметился 3-мя забитыми мячами. Пластун сыграл 13 матчей, забил 1 гол.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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