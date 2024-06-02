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Реал в Аль-Наср. Роналду приглашает Каземиро и Начо в Саудовскую лигу

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Считает, что появления звездных игроков поможет Аль-Наср побеждать

Реал в Аль-Наср. Роналду приглашает Каземиро и Начо в Саудовскую лигу

Getty Images/Global Images Ukraine

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Криштиану Роналду хочет чтобы Каземиро и Начо присоединились к "Аль-Насру", сообщает Marca.

Читайте такжеВ Аль-Насре заявили, что Роналду останется в клубе на следующий сезон

По имеющейся информации, Роналду говорил с Начо Фернандесом и Каземиро об их возможности перехода в саудовский клуб. Отмечается, что португалец хочет окружить себя высококачественными игроками чтобы они помогли ему побеждать в Саудовской лиге.

Напомним, за этот сезон в чемпионате Испании Начо принял участие в 29 играх, в которых отличился одной голевой передачей. Каземиро в АПЛ сыграл 25 играх, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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