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Украина готовится к ЕВРО в рамках спаррингов, на очереди – Польша. Расписание футбола на 3 – 9 июня

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Украина готовится к ЕВРО в рамках спаррингов, на очереди – Польша. Расписание футбола на 3 – 9 июня

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Клубный сезон только закончился, а ЕВРО уже на носу! Времени до начала главного летнего турнира остается все меньше и меньше, поэтому сборные спешат подготовиться к ответственным поединкам через товарищеские матчи. Сборная Украины – не исключение, на этой неделе мы увидим два спарринга с участием команды Реброва.

Понедельник, 3 июня

Программа откроется вечером. Сначала можно включить спарринги шотландцев и хорватов. Ближе к ночи англичане разомнутся на боснийцах, а украинцы столкнутся с интересным вызовом в лице Бундестим.

  • 19:00. Шотландия – Гибралтар. ТМ. Megogo
  • 20:00. Хорватия – Северная Македония. ТМ. Megogo
  • 21:00. Албания – Лихтенштейн. ТМ. Megogo
  • 21:45. Англия – Босния и Герцеговина. ТМ. Megogo
  • 21:45. Германия – Украина. ТМ. Megogo

Вторник, 4 июня

В пятницу женская сборная Украины расписала ничью с Уэльсом в рамках 3-го тура отбора на ЕВРО. Украина имеет в своем активе четыре пункта после 3 туров, наша команда занимает 3-е место в турнирной таблице группы. Следующий поединок наши девушки снова проведут против Уэльса. Замыкают программу своими товарищескими матчами Португалия и Италия.

  • 19:00. Словения – Армения. ТМ. Megogo
  • 21:00. Украина (Ж) – Уэльс (Ж). Отбор на ЕВРО-2025. Суспільне Спорт / YT-канал Суспільне Спорт
  • 21:15. Швейцария – Эстония. ТМ. Megogo
  • 21:30. Румыния – Болгария. ТМ. Megogo
  • 21:45. Австрия – Сербия. ТМ. Megogo
  • 21:45. Ирландия – Венгрия. ТМ. Megogo
  • 21:45. Португалия – Финляндия. ТМ. Megogo
  • 22:00. Италия – Турция. ТМ. Megogo

Среда, 5 июня

И снова спарринги. Конечно, интересно посмотреть, оторвется ли Холанд на Косово, в какой форме перед ЕВРО находятся испанцы и французы.

  • 19:00. Сан-Марино – Словакия. ТМ. Megogo
  • 20:00. Дания – Швеция. ТМ. Megogo
  • 20:00. Норвегия – Косово. ТМ. Megogo
  • 21:30. Бельгия – Черногория. ТМ. Megogo
  • 21:45. Испания – Андорра. ТМ. Megogo
  • 22:00. Франция – Люксембург. ТМ. Megogo

Четверг, 6 июня

Те, кому не спится, могут включить южноамериканский замес в четыре утра. А вечером посмотрим на сборную Нидерландов.

  • 04:00. Мексика – Уругвай. ТМ. Megogo
  • 19:00. Гибралтар – Уэльс. ТМ. Megogo
  • 21:45. Нидерланды – Канада. ТМ. Megogo

Пятница, 7 июня

Команда Александра Петракова откроет программу дня. Также в пятницу свои спарринги проведут англичане и немцы, но нам интереснее всего взглянуть на товарищеский матч Польша – Украина.

  • 15:00. Армения – Казахстан. ТМ. Megogo
  • 18:30. Чехия – Мальта. ТМ. Megogo
  • 20:00. Албания – Азербайджан. ТМ. Megogo
  • 21:00. Румыния – Лихтенштейн. ТМ. Megogo
  • 21:45. Англия – Исландия. ТМ. Megogo
  • 21:45. Германия – Греция. ТМ. Megogo
  • 21:45. Шотландия – Финляндия. ТМ. Megogo
  • 21:45. Польша – Украина. ТМ. Megogo

Суббота, 8 июня

Плей-офф в Первой лиге Украины немного разбавит товарищеский вайб. В остальном все так же: из особенно интересного, тренировки с повышенной ответственностью для Португалии и Испании.

  • 03:30. Перу – Парагвай. ТМ. Megogo
  • 15:00. "Звягель" – "Хуст". Первая лига, выбывание. YT-канал ПФЛ
  • 15:00. "МФК Металлург" – "ЮКСА". Первая лига, выбывание. YT-канал ПФЛ
  • 16:00. Словения – Болгария. ТМ. Megogo
  • 19:00. Молдова – Кипр. ТМ. Megogo
  • 19:00. Венгрия – Израиль. ТМ. Megogo
  • 19:00. Швейцария – Австрия. ТМ. Megogo
  • 19:00. Швеция – Сербия. ТМ. Megogo
  • 19:45. Португалия – Хорватия. ТМ. Megogo
  • 20:30. Дания – Норвегия. ТМ. Megogo
  • 21:00. Бельгия – Люксембург. ТМ. Megogo
  • 22:30. Испания – Северная Ирландия. ТМ. Megogo
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Воскресенье, 9 июня

А добьют неделю бразильцы, итальянцы и французы. Также не советуем пропускает спарринг грузин, там собралось талантливое поколение.

  • 00:30. США – Колумбия. ТМ. Megogo
  • 03:30. Мексика – Бразилия. ТМ. Megogo
  • 21:45. Италия – Босния и Герцеговина. ТМ. Megogo
  • 21:45. Черногория – Грузия. ТМ. Megogo
  • 21:45. Словакия – Уэльс. ТМ. Megogo
  • 22:15. Франция – Канада. ТМ. Megogo
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
03.06.2024 в 04:38
Если не выиграем это грёбанное ЕВРО выступление нашей сборной буду считать провальным!
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0
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Комментарии 3
avatar
жажа_the_best (Харьков)
03.06.2024 в 04:38
Если не выиграем это грёбанное ЕВРО выступление нашей сборной буду считать провальным!
Ответить
0
2
cucumber (Киев)
03.06.2024 в 10:23
Мабуть наснилося, що до Рєброва допомогати йому приїхав Анчелотті з власними бразильцями, які граютьза Реал? Треба трошки охолонути і рахувати за щастя вихід до чверть турніру. вася огурцов
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Просто Квашин (Харків)
05.06.2024 в 15:30
жужа.... йди краще фігурне катання дивись, в ньому ти краще розбираєшся... для вас, дівчат, футбол зрозуміти важко, одиниці з вас можуть...
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