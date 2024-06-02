УЕФА допустит Жирону в Лигу чемпионов
А МЮ и Ниццу - в Лигу Европы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
По информации английского издания The Times, управление УЕФА по финансовому контролю позволит сыграть "Жироне" в Лиге чемпионов, а "Ницце" - в Лиге Европы при условии, если клубы в следующем сезоне будут управляться специально утвержденным "слепым трастом".
Напомним, что "Жирона" частично принадлежит владельцам "Манчестер Сити" (входит в City Football Group (CFG), а "Ницца" - принадлежит владельцам "Манчестер Юнайтед". Каталонцы имели трех ключевых игроков, арендованных или проданных через влияние CFG, включая нападающего "Манчестер Сити" Савио.
Сообщается, что данное разрешение - это временное решение, и в последующих сезонах УЕФА планирует быть жестче в отношении мультиклубных корпораций.
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