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УЕФА допустит Жирону в Лигу чемпионов

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А МЮ и Ниццу - в Лигу Европы

УЕФА допустит Жирону в Лигу чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

По информации английского издания The Times, управление УЕФА по финансовому контролю позволит сыграть "Жироне" в Лиге чемпионов, а "Ницце" - в Лиге Европы при условии, если клубы в следующем сезоне будут управляться специально утвержденным "слепым трастом".

Напомним, что "Жирона" частично принадлежит владельцам "Манчестер Сити" (входит в City Football Group (CFG), а "Ницца" - принадлежит владельцам "Манчестер Юнайтед". Каталонцы имели трех ключевых игроков, арендованных или проданных через влияние CFG, включая нападающего "Манчестер Сити" Савио.

Сообщается, что данное разрешение - это временное решение, и в последующих сезонах УЕФА планирует быть жестче в отношении мультиклубных корпораций.

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УЕФА Ницца Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Жирона
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Источник:
thetimes.co.uk
Опубликовал: Виктор Иванчук
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