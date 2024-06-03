Австрия - Сербия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча
Австрийцы будут тренироваться с сербами перед Евро
Фото: twitter.com/oefb1904
Во вторник Австрия с Сербией сыграют товарищеский матч. Обе команды готовятся к Евро-2024 в Германии. На матч продано уже более 32-х тысяч билетов, поэтому атмосфера на стадионе будет как на официальной, важной игре.
Матч пройдет на "Эрнст Гаппель Штадион" в Вене, во вторник, 4-го июня. Начало - в 21:45. Видеотрансляция будет доступна на канале MEGOGO Футбол 3.
Трансляція матчу Австрія - СербіяСмотреть трансляцию
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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