Ничья Украины и Германии, Реал объявил о подписании Мбаппе, новый тренер Челси. Главные новости за 3 июня

Вашему вниманию важнейшие события из мира футбола за понедельник, третье июня от UА Футбол. В первый день недели были новости, заслуживающие вашего внимания.

Главная футбольная сборная страны в день рождения Сергея Реброва сыграла свой дебютный спарринг в рамках подготовки к ЧЕ-2024. Украинцы в гостях встречались с Германией. Напомним, что именно эта страна будет принимать европейское первенство. Нашей сборной в течение всего матча было непросто, но она все-таки выстояла. Игра завершилась вничью 0:0. К игре "сине-желтых" осталось много вопросов.

Сегодня произошло долгожданное событие. Королевский клуб официально объявил о трансфере 25-летнего французского нападающего Килиана Мбаппе. К "Реалу" звездный нападающий присоединился на правах свободного агента. Контракт экс-нападающего "ПСЖ" с мадридским клубом рассчитан на пять лет. Мбаппе получит от "Реала" солидный бонус за подписание контракта – 85 миллионов фунтов стерлингов (100 млн евро).

Михаил Мудрик в следующем сезоне АПЛ будет выступать под руководством нового специалиста.Лондонский клуб официально объявил о назначении итальянца Энцо Марески своим новым главным тренером. Контракт рассчитан на пять лет. В прошлом сезоне "Лестер" под руководством Марески выиграл Чемпионшип. Как главный тренер Мареска имеет только один полный сезон в своей карьере."Челси" в прошлом сезоне занял шестое место в АПЛ, и в будущем сезоне сыграет в Лиге конференций.

Главный тренер черкасского ЛНЗ Олег Дулуб в ближайшее время может покинуть черкасский клуб. Об этом сообщает журналист Эндрю Тодос в своем telegram-канале Zorya Londonsk. Причины пока не сообщаются. Напомним, что черкасский клуб завершил нынешний сезон УПЛ на седьмом месте.Контракт Дулуба рассчитан до 30 июня.

Прессслужба УЕФА сообщила, что нападающий "Реала" Винисиус Жуниор стал лучшим игроком самого престижного клубного европейского турнира в сезоне 2023/24. Бразилец в решающих матчах был на высоте. Винисиус отличился 6 забитыми мячами и 5 результативными передачами в 10 играх. В финале против "Боруссии" 23-летний бразилец снял все вопросы о победителе, когда забил на 83-й минуте.

Тьерри Анри определился со списком игроков, которые будут играть на международно турнире Tournoi Maurice Revello. Всего в распоряжении тренерского штаба будет 25 игроков. В первую очередь, стоит отметить опытного нападающего "Лиона" Александра Ляказетта и хавбека "Челси", а также хавбека "Челси" Лесли Угочукву и нападающего "ПСЖ" Брэдли Барколя. Напомним, что на турнире в Марселе примет участие также и сборная Украины.