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Ничья Украины и Германии, Реал объявил о подписании Мбаппе, новый тренер Челси. Главные новости за 3 июня

Общие новости

Главное из мира футбола за минувшие сутки

Ничья Украины и Германии, Реал объявил о подписании Мбаппе, новый тренер Челси. Главные новости за 3 июня

Фото прес-служби УАФ

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Вашему вниманию важнейшие события из мира футбола за понедельник, третье июня от UА Футбол. В первый день недели были новости, заслуживающие вашего внимания.

Украина выстояла в Германии

Главная футбольная сборная страны в день рождения Сергея Реброва сыграла свой дебютный спарринг в рамках подготовки к ЧЕ-2024. Украинцы в гостях встречались с Германией. Напомним, что именно эта страна будет принимать европейское первенство. Нашей сборной в течение всего матча было непросто, но она все-таки выстояла. Игра завершилась вничью 0:0. К игре "сине-желтых" осталось много вопросов.

"Реал" объявил о подписании Мбаппе

Сегодня произошло долгожданное событие. Королевский клуб официально объявил о трансфере 25-летнего французского нападающего Килиана Мбаппе. К "Реалу" звездный нападающий присоединился на правах свободного агента. Контракт экс-нападающего "ПСЖ" с мадридским клубом рассчитан на пять лет. Мбаппе получит от "Реала" солидный бонус за подписание контракта – 85 миллионов фунтов стерлингов (100 млн евро).

Лондонский "Челси" получил нового тренера

Михаил Мудрик в следующем сезоне АПЛ будет выступать под руководством нового специалиста.Лондонский клуб официально объявил о назначении итальянца Энцо Марески своим новым главным тренером. Контракт рассчитан на пять лет. В прошлом сезоне "Лестер" под руководством Марески выиграл Чемпионшип. Как главный тренер Мареска имеет только один полный сезон в своей карьере."Челси" в прошлом сезоне занял шестое место в АПЛ, и в будущем сезоне сыграет в Лиге конференций.

Клуб УПЛ уже в ближайшее время может остаться без тренера

Главный тренер черкасского ЛНЗ Олег Дулуб в ближайшее время может покинуть черкасский клуб. Об этом сообщает журналист Эндрю Тодос в своем telegram-канале Zorya Londonsk. Причины пока не сообщаются. Напомним, что черкасский клуб завершил нынешний сезон УПЛ на седьмом месте.Контракт Дулуба рассчитан до 30 июня.

УЕФА назвала лучшего игрока в прошлом сезоне Лиги чемпионов

Прессслужба УЕФА сообщила, что нападающий "Реала" Винисиус Жуниор стал лучшим игроком самого престижного клубного европейского турнира в сезоне 2023/24. Бразилец в решающих матчах был на высоте. Винисиус отличился 6 забитыми мячами и 5 результативными передачами в 10 играх. В финале против "Боруссии" 23-летний бразилец снял все вопросы о победителе, когда забил на 83-й минуте.

Олимпийская сборная Франции объявила предварительную заявку для подготовки к Летним играм-2024 в Париже

Тьерри Анри определился со списком игроков, которые будут играть на международно турнире Tournoi Maurice Revello. Всего в распоряжении тренерского штаба будет 25 игроков. В первую очередь, стоит отметить опытного нападающего "Лиона" Александра Ляказетта и хавбека "Челси", а также хавбека "Челси" Лесли Угочукву и нападающего "ПСЖ" Брэдли Барколя. Напомним, что на турнире в Марселе примет участие также и сборная Украины.

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