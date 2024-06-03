Словения – Армения. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Украинский наставник сборной Армении Александр Петраков давно не знает вкуса побед и после провального отборочного турнира на Евро-2024 его команда не готовится к чемпионату Европы, а лишь помогает подготовиться другим командам.

Словения проведет свой первый контрольный матч перед стартом главного турнира Европы и на прочность их будут проверять армяне. Получится ли у Петракова и его ребят зацепиться за победу против такого сложного соперника?

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени во вторник, 4 июня.

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