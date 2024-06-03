Словения – Армения. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
Александр Петраков не выигрывает уже 8 матчей подряд
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский наставник сборной Армении Александр Петраков давно не знает вкуса побед и после провального отборочного турнира на Евро-2024 его команда не готовится к чемпионату Европы, а лишь помогает подготовиться другим командам.
Словения проведет свой первый контрольный матч перед стартом главного турнира Европы и на прочность их будут проверять армяне. Получится ли у Петракова и его ребят зацепиться за победу против такого сложного соперника?
Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени во вторник, 4 июня.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Megogo Football 1.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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