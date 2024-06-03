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Роналду убеждает руководство Аль-Насра подписать своего бывшего одноклубника

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Де Хеа может присоединиться к клубу Саудовской Аравии

Роналду убеждает руководство Аль-Насра подписать своего бывшего одноклубника

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Звезда чемпионата Саудовской Аравии и "Аль-Насра" Криштиану Роналду пытается повлиять на трансферную политику своего клуба.

Роналду призывает руководство подписать бывшего голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида де Хеа, который с лета 2023 года является свободным агентом.

Но сообщалось, что сам Де Хеа отклонил все предложения из Саудовской Аравии, поскольку его семья не желает жить в этой стране.

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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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