Роналду убеждает руководство Аль-Насра подписать своего бывшего одноклубника

Звезда чемпионата Саудовской Аравии и "Аль-Насра" Криштиану Роналду пытается повлиять на трансферную политику своего клуба.

Роналду призывает руководство подписать бывшего голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида де Хеа, который с лета 2023 года является свободным агентом.

Но сообщалось, что сам Де Хеа отклонил все предложения из Саудовской Аравии, поскольку его семья не желает жить в этой стране.