Роналду убеждает руководство Аль-Насра подписать своего бывшего одноклубника
Де Хеа может присоединиться к клубу Саудовской Аравии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Звезда чемпионата Саудовской Аравии и "Аль-Насра" Криштиану Роналду пытается повлиять на трансферную политику своего клуба.
Роналду призывает руководство подписать бывшего голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида де Хеа, который с лета 2023 года является свободным агентом.
Но сообщалось, что сам Де Хеа отклонил все предложения из Саудовской Аравии, поскольку его семья не желает жить в этой стране.
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Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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