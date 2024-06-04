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Роналду: Возможно, это один из лучших сезонов в моей карьере

Общие новости

Правда, лишь с одной точки зрения

Роналду: Возможно, это один из лучших сезонов в моей карьере

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською
Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду подвёл итоги сезона.

"Возможно, это один из лучших сезонов в моей карьере, если оценивать с точки зрения голов и результативных передач. На самом деле это многое для меня значит, потому что это моя работа.

Я должен быть честным и сказать, что в начале сезона я не ставил такую цель (стать лучшим бомбардиром - прим.), но затем я начал понимать, что это возможно.

Хочу поблагодарить партнёров по команде, без них индивидуальные достижения не были бы возможны. Очень горжусь тем, что побил рекорд саудовской лиги", - приводит слова Роналду издание Goal.

Напомним, 39-летний Роналду стал лучшим бомбардиром саудовской лиги (35 голов). "Аль-Наср" при этом не завоевал за сезон ни одного трофея.
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Криштиану Роналду Аль-Наср
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Источник:
Goal
Опубликовал: Александр Бураков
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