ТМ. Словения 2:1 Армения. Драматическая история Иличича перечеркивает старания команды Петракова

Команда Александра Петракова приехала в гости к Словении, чтобы помочь сопернику подготовиться к предстоящему Евро и испытать свои силы против непростого соперника. Отбор на Евро они провалили, хотя для команды такого калибра не совсем корректно употреблять именно это определение, просто не очень удачная квалификация, которые армяне бесславно завершили.

В стартовом составе Словении не было двух главных звезд: Яна Облака и Беньямина Шешко, эти джентльмены пока что восстанавливаются от тяжелого клубного сезона и берегут силы на большой турнир. Матяж Кек дал им отдохнуть и испытал неочевидных игроков старта, от чего разница в классе между сборными уменьшилась, но не настолько, чтобы словенцы перестали быть фаворитами.

Первый тайм прошел в полном контроле со стороны хозяев "Стожице", они активно атаковали и создавали немало опасности у ворот Чанчаревича. У вратаря сборной Армении было достаточно работы. Центр обороны давал слабину, особенно это касается Вараздата Арояна. От обороны Петракова мы ожидали большего.

На 11 минуте счет открыл Як Млакар, по сути сыграв на добивании, не очень сложный по кивонанию удар. После небольшой просадки в скоростях, хозяева продолжили давить на соперников в конце первого тайма, особенно стоит отметить двух человек: Андраж Шпорар и Огнен Чанчаревич. Первый умелыми действиями постоянно создавал опасность, а второй на линии ворот невероятным образом спасал сборную, которой руководит Петраков.

Куда интереснее заиграли армяне во втором тайме, все началось со спорного момента, когда фолили против Артура Мираняна, но судья решил, что за такое пенальти назначать не стоит. Затем Артур Серобян пробивал очень опасно, но его удар потянул Белец. Продолжилось все остротой на добивании от Артака Дашяна, впрочем его удар заблокировали, а на 56-й минуте счет наконец стал равным, ожидаемо и справедливо. Эдуард Сперцян выполнил угловой, который замкнул антигерой первого тайма Ароян. 1:1.

Сразу после этого у гостей был момент для того, чтобы вообще выйти вперед, однако Артур Миранян упустил прекрасную возможность. Хотелось лишь задать вопрос: а куда делись словенцы с первого тайма? Похоже, инструкции и разговор в перерыве от Петракова имели свой положительный эффект. Несмотря на все это, словенцы сразу же вернулись в игру и вышли вперед благодаря ветерану Йосипу Иличичу, который вышел на замену и привел несколько аргументов, почему Кеку стоит брать с собой на Евро опытного ветерана: точный удар под перекладину после передачи от Стояновича, 2:1.

И даже такой пропущенный гол не заставил армянцев опустить руки, они продолжили давать бой своему сопернику, вот только отличиться своим вторым голом до конца игры так и не получилось. Это ожидаемое поражение, но за такой второй тайм команде Петракова однозначно плюс.

Товарищеский матч

Стадион: "Стожице" (Любляна)

Главный судья: Андреас Аргиру (Кипр)

Словения — Армения 2:1

Голы: Млакар (11), Иличич (63) — Ароян (56)

Словения: Белец — Корничник, Дркушич (Залетел, 79), Бийол, Янжа — Хорват (Ловрич, 71), Гнезда Черен, Куртич (Елсник, 59) — Шпорар (Станкович, 79), Випотник (Иличич, 59), Млакар (Стоянович, 59)

Армения: Чанчаревич — Оганесян (Давидян, 78), Гарутюнян, Ароян, Мкртчян, Тикнизян (Григорян, 78) — Дашян (Арутюнян, 73), Севикян (Бичахчян, 67), Сперцян, Серобян (Шагоян, 67) — Миранян (Тарахчян, 73)

Предупреждения: Хорват (41) — Ароян (53), Сперцян (64)