ТМ. Румыния - Болгария 0:0. Нереализованный пенальти помешал хозяевам одержать победу у себя дома

Хозяева поля уже на 3-й минуте встречи имели возможность открыть счет во встрече: Деннис Ман после передачи от партнера по команде пробил с тринадцати метров, но голкипер Дюлгеров перевел удар на угловой. Вообще создавалось впечатление, будто игроки обеих команд забыли о позиционной игре, поскольку мяч быстро переходил с одной половины поля на другую, но при этом серьезных моментов у ворот не возникало. Уже с 30-й минуты поединка футболисты перевели игру в более спокойный режим. А в конце первого тайма румыны создали первый опасный момент в этой игре: после навеса в штрафную от Резвана Марина, Денис Дрегуш опередил последнего защитника болгар, но пробил вторым касанием мимо стойки ворот Дюлгерова.

Второй тайм начался с заработанного пенальти хозяевами поля. Деннис Ман с точки пробил в правый нижний угол от голкипера гостей, но Дюлгеров спас команду от пропущенного гола. Сразу же сборная Болгарии могла после этого забить, но Флорин Ницэ справился с опасным ударом от нападающего Александра Колева. Ближе к концу встречи хозяева могли привезти на ровном месте себе гол: произошло недоразумение между Дрэгушином и голкипером сборной, но гости не сумели воспользоваться таким "подарком". Последние минуты поединка прошли больше под территориальным контролем мяча со стороны болгар, но без каких-либо опасных моментов у соперника.

Следующий свой товарищеский поединок сборная Румынии проведет 7 июня против Лихтенштейна, тогда как подопечные Илиана Илиева сыграют 8 июня против Словении.

Товарищеский матч

Стадион: "Стяуа" (Бухарест)

Главный судья: Атилла Караоглан (Турция)

Румыния - Болгария 0:0

Нереализованный пенальти: Деннис Ман, 51 (вратарь)

Румыния: Ницэ - Рациу, Дрэгушин, Рус (Неделчару, 69), Банку (Могош, 69) - Р. Марин, М. Марин (Хаджи, 61) - Д. Ман, Станчу (Олару, 77), Михеилэ (Ф. Коман, 61) - Дрэгуш (Бирлиджя, 61)

Болгария: Дюлгеров - Турицов, А. Петков, Ж. Атанасов (С. Петров, 90), Х. Петров - М. Петков (Русев, 82), Крастев (И. Илиев, 72), Костадинов - Десподов (Кирилов, 71), Колев (М. Минчев, 71), Панайотов (Юсеин, 82)

Предупреждения: М. Марин - Панайотов