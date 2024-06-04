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КМ. Австрия - Сербия 2:1. К хозяевам, несмотря на победу, есть вопросы

Общие новости

Преимущество Австрии в первом тайме и равенство во втором

КМ. Австрия - Сербия 2:1. К хозяевам, несмотря на победу, есть вопросы

Фото: Австрія

Виктор Иванчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Контрольный матч

04.06.2024. "Эрнст Гаппель Штадион" (Вена)

Австрия - Сербия 2:1

Австрия: Пенц, Вобер (Лингарт 61), Данзо (Кверфельд 72), Пош, Виммер (Энтруп 78), Гриллич (Лаймер 43), Зайвальд, Баумгартнер (Грюль 62), Прасс, Шмид (Вайманн 62), Арнаутович (Грегорич 46)

Сербия: Ваня Милинкович-Савич, Спаич (Миленкович 46), Гудель (Самарджич 64), Велькович, Павлович, Максимович (Илич 43), Сергей Милинкович-Савич (Лукич 75), Живкович, Тадич (Митрович 46), Гачинович (Бирманчевич 64), Влахович (Йович 75)

Голы: Виммер 10, Баумгартнер 13 - Павлович 35

Предупреждения: Арнаутович 7, Пош 71, Лаймер 84

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