КМ. Австрия - Сербия 2:1. К хозяевам, несмотря на победу, есть вопросы
Преимущество Австрии в первом тайме и равенство во втором
Фото: Австрія
Контрольный матч
04.06.2024. "Эрнст Гаппель Штадион" (Вена)
Австрия - Сербия 2:1
Австрия: Пенц, Вобер (Лингарт 61), Данзо (Кверфельд 72), Пош, Виммер (Энтруп 78), Гриллич (Лаймер 43), Зайвальд, Баумгартнер (Грюль 62), Прасс, Шмид (Вайманн 62), Арнаутович (Грегорич 46)
Сербия: Ваня Милинкович-Савич, Спаич (Миленкович 46), Гудель (Самарджич 64), Велькович, Павлович, Максимович (Илич 43), Сергей Милинкович-Савич (Лукич 75), Живкович, Тадич (Митрович 46), Гачинович (Бирманчевич 64), Влахович (Йович 75)
Голы: Виммер 10, Баумгартнер 13 - Павлович 35
Предупреждения: Арнаутович 7, Пош 71, Лаймер 84
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