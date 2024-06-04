ТМ. Португалия — Финляндия 4:2. Пукки старался, но силы неравны

Португалия обыграла Финляндию без отдыхавшего Роналду, и получила при этом ценный урок.

В первом тайме финнов на поле не было вообще. Тренер Маркку Канерва не выпустил ветеранов — это ударило по качеству состава, но и прыть португальцев надо отмечать. Они грызли газон и старались, словно от этого матча зависит вообще все.

Как итог — голевых моментов было с десяток, и два удалось реализовать. Рубен Диаш открыл счет головой после навеса, замкнув дальнюю штангу. Диогу Жота его удвоил с пенальти, заработанного Консейсау.

Довести счет до разгромного у Португалии вышло уже в начале второй половины — это Бруну Фернандеш идеально ударил издали.

И вот что было потом? Команда Роберто Мартинеса просто бросила играть, начала бродить по полю пешком.

34-летний Теему Пукки нынче доигрывает в "Миннесоте", но и он такого отношения не простил. Два паса вразрез — и получите два гола от финского ветерана.

Goal: Teemu Pukki | ???????? Portugal 3-2 Finland ????????pic.twitter.com/0srHcIc4ev — PushGoals (@PushGoals) June 4, 2024

Повезло хозяевам, что соперник в целом дворовой, а матч не имел значения. В таких условиях и с помощью новых замен Португалия сумела не поплыть и в конце даже забила четвертый, успокоив игру. Тем не менее, впечатление это все подпортило, и мысль очень проста — если они так сыграют на Евро, то там подобного уже не простят.

Товарищеский матч. Лиссабон. "Жозе Алваладе"

Португалия — Финляндия — 4:2

Голы: Рубен Диаш, 17, Жота, 45+4 (с пенальти), Бруну Фернандеш, 55, 85 — Пукки, 73, 77

Португалия: Са — Канселу, Антониу Силва (Данилу Перейра, 74), Рубен Диаш (Иньясиу, 46), Нуну Мендеш (Далот, 46) — Жоау Невеш, Палинья (Бруну Фернандеш, 46), Витинья — Консейсау, Жота (Рамуш, 46), Леау (Нету, 46)

Финляндия: Градецкий — Алхо (Сойри, 46), Иванов, Йенсен, Нисканен — Талвити, Пелтола, Сухонен (Валта, 81), Антман (Терхо, 65) — Ниссила (Лод, 65) — Каллман (Пукки, 65)