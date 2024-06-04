ТМ. Италия - Турция 0:0. Неужели таков уровень?
Очень слабо
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Международный товарищеский матч Болонья. "Ренато Даль'Ара" Италия - Турция 0:0 Италия: Викарио, Ди Лоренцо, Манчини, А. Бастони, Димарко (Калафиори 85), Жоржиньо (Фаджоли 62), Кристанте, Лоренцо Пеллегрини (Фраттези 68), Кьеза (Дзакканьи 46), Орсолини (Камбиазо 46), Ретеги (Распадори 69) Турция: Байындир, Челик (Озкачар 67), Бардакчи, Кабак (Демираль 42), Мулдур, Айхан (Оздемир 67), Чалханоглу, Язычи (Кекчу 55), Айдын (Омур 46), Йилдиз, Йилмаз (Семих 81) Предупреждения: Орсолини 30, Манчини 90+1 Главный арбитр: Себастьян Гисхамер (Австрия)
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