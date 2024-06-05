Схема 4-3-3: пять ключевых моментов

Схема 4-3-3 в последние годы имеет огромную популярность. "Арсенал" под руководством Микеля Артеты, "Барселона" Хави Эрнандеса и "Ливерпуль" Юргена Клоппа являются одними из лучших примеров схемы 4-3-3. Другие тренеры, включая Карло Анчелотти, Жозе Моуринью, Пепа Гвардиолу и Луиса Энрике, также использовали 4-3-3 в разные периоды своей карьеры.

Кроме того, что эта схема способствует атакующему подходу, 4-3-3 также хорошо подходит для адаптации в обороне. Эта формация позволяет эффективно покрывать пространство, предоставлять поддержку в обороне и применять прессинг по всему полю.

The Coaches’ Voice осветили пять ключевых моментов для успешного применения схемы 4-3-3.

Игроки

Для эффективного использования схемы 4-3-3 игроки в средней и атакующей линиях должны обладать определенными характеристиками.

Три полузащитника должны создавать возможности для передач в первых двух третях поля, а также делать диагональные забегания, чтобы помогать избегать прессинга соперника. В схеме 4-3-3 полузащитники обычно играют в насыщенном центральном коридоре. Для этого они должны обладать отличной техникой.

Атакующая линия обычно состоит из трех нападающих или двух вингеров и одного форварда. Независимо от комбинации, все три игрока должны быть явно атакующими. Если эти позиции занимают полузащитники или так называемые "восьмерки", игроки, которые чаще всего проявляют себя в роли "бокс-ту-бокс", схема 4-3-3 будет иметь меньшую угрозу в атаке.

Атакующие игроки имеют две ключевые функции. При владении мячом они должны обеспечивать ширину, чтобы получать передачи в последней трети поля, предоставляя варианты для игры по флангам и делая забегания внутрь штрафной площади. После потери мяча, как первая линия обороны, они должны агрессивно прессинговать соперника, чтобы не допустить быстрой контратаки.

Если они этого не делают, соперник может легко преодолеть первую линию обороны.

Создание пространства при построении атак

При построении атак из обороны в схеме 4-3-3 вратарь и защитники должны обладать терпением, чтобы стянуть прессинг соперника на себя, а затем отдать пас игрокам средней линии. Наличие трёх полузащитников на разных позициях по глубине является преимуществом для нахождения пространства и продвижения мяча.

Когда опорник опускается ниже, это заставляет нападающих соперника прессинговать более активно и покидать свои позиции. Серхио Бускетс в "Барселоне" был отличным примером этого. Его движения перед центральными защитниками создавали пространство как для фулбеков, так и для игроков, таких как Гави, Франк Кесси или Серхи Роберто.

Эта тактика позволяет команде создавать пространство на поле и находить возможности для продвижения мяча вперёд. Благодаря опусканию опорника, соперник вынужден растягивать свои линии, что открывает дополнительные пути для развития атаки через среднюю линию.

Если опорного полузащитника прикрывают, две "восьмерки" должны найти пространство для приема мяча, чтобы иметь возможность продвигать мяч вперед для атаки. В случае если "восьмерок" прикрывают, позиция фулбеков на поле может быть ключом для создания численного преимущества и освобождения игроков от опеки соперников.

Попав на половину поля соперника, ширина вингеров заставляет соперника привлекать игроков для их опеки. Это может создать пространство в финальной трети, которое может привести к голевым моментам.

Ширина в атаке

Схема 4-3-3 является системой, которая процветает благодаря игре на флангах. Для достижения этого необходимо высокое взаимодействие между фулбеками и вингерами. Это партнерство может работать двумя способами.

Первый способ заключается в том, чтобы вингер играл на фланге, соответствующем его приоритетной ноге - левша на левом, правша на правом. Это обычно провоцирует больше ситуаций 1 на 1 и заставляет фулбека соперника играть глубже. Это означает меньший риск после потери мяча в этой зоне, так как фулбеки обычно менее важны для построения атаки, чем игроки, играющие выше. Это также увеличивает шансы иметь численное преимущество во время перехода в оборону.

Второй вариант - использовать вингера, который больше склонен смещаться в центральную часть поля. Это оставляет пространство на фланге для фулбека, который может создать ситуацию 2 на 1. Однако во время перехода в оборону это может привести к негативным последствиям. В качестве примера можно привести Трента Александера-Арнольда в "Ливерпуле" под руководством Клоппа. Фулбек был привлечен к большинству атак "мерсисайдцев", однако команда испытывала много проблем в защите. Поэтому полузащитники должны быть готовы предотвратить контратаки соперника при потере мяча.

"Арсенал" является хорошим примером сочетания фулбек-вингер в атаке. Расположение и движения вингеров (часто Букайо Сака и Габриэль Мартинелли) и фулбеков (преимущественно Александра Зинченко, Бена Уайта или Такэхиро Томиясу) обеспечивают разнообразие атак на флангах. Благодаря наличию разнообразных фулбеков, Артета мог реализовывать оба варианта комбинаций.

Схема 4-3-3 способствует быстрым контратакам, для которых ключевым является расположение нападающих. Часто они оказываются в численном меньшинстве 3 против 4, или в равном численном противостоянии 3 против 3, поэтому им необходимо быстро находить пространство во время атаки. Соответственно, партнеры по команде должны искать возможности для передач в свободное пространство за спинами защитников соперника, куда нападающие должны прорываться.

Скорость Винисиуса Жуниора во время контратак мадридского "Реала", когда Карло Анчелотти использовал схему 4-3-3, является хорошим примером перехода в атаку. Бразильский вингер, находя пространство на своем фланге, пытается прорваться к воротам соперника. В то же время его партнер по команде Родриго хорошо понимает замысел своего партнера по атаке и также находит пространство на своем фланге.

Обязанности полузащитников в обороне

Схема 4-3-3, с тремя атакующими игроками, может быть уязвимой в первой линии прессинга. Поэтому трое полузащитников должны контролировать моменты и быть готовы вступить в прессинг, когда игрокам соперника удастся обойти атакующую линию. Это требует хорошей выносливости и умения правильно выбирать позицию.

Полузащитники также должны быть готовы поддержать защитников в ситуациях, когда они обороняются на флангах. Это предотвращает выход центральных защитников со штрафной площади во время обороны.

Под руководством Юргена Клоппа в "Ливерпуле" его команды часто демонстрировали отличный пример баланса полузащиты в схеме 4-3-3. В "Ливерпуле" поддержка Джорданом Хендерсоном своего фулбека была жизненно важной, позволяя центральным защитникам команды занимать позицию в штрафной площади.

Линия полузащиты играет важную роль в переходе в оборону. По возможности, они должны располагаться ближе к мячу, чтобы предотвратить контратаки соперника. Они должны быть агрессивными, разрушая попытки соперника построить атаку, как только их команда теряет мяч. Целью должно быть как можно скорее вернуть мяч назад, чтобы команда могла снова атаковать по схеме 4-3-3.