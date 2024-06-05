110 дерби в истории. Дания – Швеция. Анонс и прогноз товарищеского матча на 05.06.2024

Международный товарищеский матч

5 июня, 20:00. "Паркен" (Копенгаген)

Главный арбитр: Кристофер Хагенес (Норвегия)

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Максимально скандинавское дерби вашему вниманию. Кроме того, что встретятся страны, границу которых разделяют только мосты, главным арбитром будет представитель еще одной страны Северной Европы Норвегии.

Каждая из команд является классическим соперником друг для друга. Сегодня состоится уже 110 матч между сборными. История встреч берет начало еще в далеком 1913 году. Теперь же один коллектив будет готовить другой к континентальному первенству.

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Новости Дании

Именно подопечные Юльманда в скором времени примут участие в Евро-2024. Там его команда сыграет в группе C. С жеребьевкой датчанам достаточно повезло. В соперниках будет Сербия, Словения, а также Англия – с ней уже был матч в полуфинале прошлого ЧЕ.

Дания перед первенством проведет два матча. Руководство футбольной ассоциации решило не придумывать велосипед: после Швеции "красная гвардия" сыграет с Норвегией. Оба поединка будут домашними для датчан.

Кадры хозяев

Скелет состава датчан остается тот же: Шмайхель в воротах, Кристенсен руководит обороной, Хейберг – главный в центре поля. В атаке интересны Поульсен, Хойлунд и Дольберг. Есть много представителей топовых европейских чемпионатов.

Новости Швеции

Ментально шведы, скорей всего, уже в отпуске. Они не смогли преодолеть сито квалификации. В их группе первые два места заняли Бельгия и Австрия. К тому же Швеция осталась за бортом Евро за несколько туров до финиша отборочной кампании.

О том, что шведы помогут другим командам готовиться к Евро – это не просто слова. Команда Томассона, кроме Дании, встретится еще и с Сербией – обоими представителями группы C на Евро. И датчане, и сербы с помощью аналитики смогут выжать максимум из такого спарринг-партнера.

Кадры гостей

Звезд у шведов немало: начиная от Исаака, завершая Линделофом, Кулусевским или Форсбергом. Но эти товарищеские матчи, скорее всего, будут проверкой для молодежи, а не для опытных исполнителей.

Последние пять матчей Дании и Швеции

Последние пять встреч хозяев

26.03.24. Дания – Фарерские острова 2:0 (ТМ)

23.03.24. Дания – Швейцария 0:0 (ТМ)

20.11.23. Северная Ирландия – Дания 2:0 (Отбор на Евро-2024)

17.11.23. Дания – Словения 2:1 (Отбор на Евро-2024)

17.10.23. Сан-Марино – Дания 1:2 (Отбор на Евро-2024)

Последние пять встреч гостей

25.03.23. Швеция – Албания 1:0 (ТМ)

21.03.23. Португалия – Швеция 5:2 (ТМ)

12.01.23. Швеция - Эстония 2:1 (Отбор на Евро-2024)

19.11.23. Швеция - Эстония 2:0 (Отбор на Евро-2024)

16.11.23. Азербайджан – Швеция 3:0 (Отбор на Евро-2024)

Последние пять личных встреч между соперниками

11.11.20. Дания – Швеция 2:0 (ТМ)

02.06.18. Швеция – Дания 0:0 (ТМ)

11.01.18. Швеция – Дания 1:0 (ТМ)

17.11.15. Дания – Швеция 2:2 (Отбор на Евро-2016)

14.11.15. Швеция - Дания 2:1 (Отбор на Евро-2016)

Ставки и коэффициенты на матч Дания – Швеция

Прогноз матча Дания – Швеция от UA-Football

В поединках между собой команды редко забивают многие голы. Также редко можно увидеть, что обе команды отмечаются в одной встрече. Товарищеский статус матча придаст расслабленности обоим сборным, особенно шведам – им к Евро готовиться не нужно. У датчан ситуация другая и задачи другие. Прогноз: Сухая победа Дании (Кф 3,05).