Эдвард Йорданеску: Пока что рано говорить каким будет стартовый состав нашей сборной против Украины

Во вчерашнем товарищеском матче, состоявшемся в Бухаресте, между Румынией и Болгарией была зафиксирована нулевая ничья. Тренер хозяев Эдвард Йорданеску заявил, что этот поединок был полезным тестом для его сборной, предупредив, что на Евро-2024 "трехцветные" будут иметь не так много шансов.

"Мы учились, мы знали, что они могут подвергать соперников опасности, пытаясь контролировать игру. Мы знали, что это (сборная Болгарии) ожесточенная команда. Хотелось бы другого темпа, другой интенсивности. У нас было три момента и нереализованный пенальти. На Евро так не будет. На Евро мы должны быть эффективными. Это испытание, и мы должны относиться к нему как к таковому", - цитирует тренера сборной Румынии Digi24.ro. Также Эдвард Йорданеску заявил, он еще не определился с тем, кто сыграет с первых минут против сборной Украины на чемпионате Европы. Кроме того, некоторые игроки получили небольшие повреждения во время товарищеского матча.

"От игры к игре это (наше взаимодействие) будет становиться лучше и я уверен, что это проявится в первой игре против Украины. Мы в основном знаем, что нам нужно делать. Пока рано говорить каким будет стартовый состав нашей сборной против Украины, нам еще надо проанализировать, у нас также есть медицинские проблемы. Я уверен, что мы сможем восстановить Алибека и Бурке, посмотрим, как сегодня себя чувствовал Резван Марин и будем надеяться, что у Николае Станчу не будет серьезного сотрясения мозга. Не забывайте, что мы едем на Евро после долгого перерыва. Я прошу болельщиков иметь уверенность, но также и терпение", - заявил Эдвард Йорданеску.

Напомним, что матч на Евро-2024 между сборной Украины и Румынии состоится 17 июня в 16:00 по киевскому времени.