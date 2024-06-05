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Легенда Реала стал спортивным директором Аль-Насра

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Ещё один мадридист в саудовском гранде

Легенда Реала стал спортивным директором Аль-Насра

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською
Аль-Наср официально объявил о назначении Фернандо Йерро на должность спортивного директора.

Детали подписанного соглашения между сторонами не разглашаются.

Предыдущим местом работы Йерро была мексиканская "Гвадалахара". Там испанец проработал на аналогичной должности.

Напомним, по итогам прошлого сезона "Аль-Наср" занял второе место саудовской лиги. В составе клуба выступает звездный нападающий Криштиану Роналду.
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