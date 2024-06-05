Легенда Реала стал спортивным директором Аль-Насра
Ещё один мадридист в саудовском гранде
Getty Images/Global Images Ukraine
Аль-Наср официально объявил о назначении Фернандо Йерро на должность спортивного директора. Детали подписанного соглашения между сторонами не разглашаются. Предыдущим местом работы Йерро была мексиканская "Гвадалахара". Там испанец проработал на аналогичной должности. Напомним, по итогам прошлого сезона "Аль-Наср" занял второе место саудовской лиги. В составе клуба выступает звездный нападающий Криштиану Роналду.
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