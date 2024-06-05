Роберто Мартинес о пропущенных двух голах от Финляндии: Очень важно показать ошибки у команды

Национальная сборная Португалии начала свою финальную кампанию на Евро-2024 с победы над Финляндией со счетом 4:2 в товарищеской игре, в которой пропустила два мяча в течение четырех минут. Анализируя матч, тренер сборной Роберто Мартинес остался доволен увиденным и даже предположил, что эти менее удачные моменты были положительными.

"Я считаю, что очень важно показать ошибки у команды. Синхронизация в защитной линии была не такой, как нам нужно, но важно показать это сейчас. Так будет лучше. Мы сыграли очень хорошо, целенаправленно, с очень четким нападением, хорошими связями. У нас было 16 игроков на поле, и мне понравилась энергия и то, как мы реагировали на потерю мяча. Это было хорошее выступление. Забить четыре гола - это всегда важно, но нам нужно работать над теми аспектами, которые являются нормальными на данном этапе подготовки. Мы увидели, что игроки готовы. Двое игроков, Жоау Невеш и Франсишку Консейсау, которые дебютировали в первой команде, продемонстрировали уровень характера и умение играть в команде. Мне понравился настрой и преданность каждого. Это была идеальная подготовительная игра", - цитирует Роберто Мартинеса португальское издание Record.

Добавим, что сборная Португалии перед Евро-2024 проведет еще два товарищеских матча - против Хорватии (8 июня) и Ирландии (11 июня).