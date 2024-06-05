Спаллетти - о 0:0 с Турцией: это не та игра, которая вселяет в меня оптимизм или пессимизм

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти высказался об игре своей команды в товарищеском матче с национальной командой Турции (0:0).

"Я ожидал подобной игры. Мы много работали над физикой, поэтому я ожидал определенной усталости.

Впрочем, я также ожидал, что мы будем действовать качественнее на чужой половине поля. Без этого все становится сложнее.

Это не та игра, которая вселяет в меня оптимизм или пессимизм", - цитирует специалиста Football Italia.

15 июня Италия дебютирует на чемпионате Европы-2024 в поединке против Албании.